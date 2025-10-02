Betongarbetare till Thomas Betong utanför Alingsås
2025-10-02
Thomas Betongs resa påbörjades 1955 när svenske ingenjören och entreprenören Martin Thomas grundade sin första betongfabrik i Karlstad. Idag producerar och distribuerar Thomas Betong högkvalitativ betong för platsgjutet byggande på 39 betong- och fyra prefabfabriker i Sverige.
Prefabfabriken i Sollebrunn startades 1996 och sysselsätter ett 50-tal medarbetare. Produktionen är mångsidig och tillverkar bland annat väggar, balkonger, pelare och bjälklag.
Andreas Eriksson, fabrikschef:
" Hos oss får du möjligheten att arbeta i en dynamisk organisation där vi tillsammans bidrar aktivt till ett hållbart samhälle. Det är vår kultur och expertis inom betong som gör oss unika. Vi i Team Thomas bryr oss om varandra och agerar för våra kunders, kollegors och vårt företags bästa. Vi stöttar varandra och har roligt tillsammans!"
Thomas Betong ingår i svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen.
Tjänstebeskrivning
Thomas Betong arbetar med att tillverka väggar, stommar, balkonger, pelare, bjälklag och trappor.
Arbetsuppgifterna kunden kan komma att bestå av gjutning, ritningsläsning, slipning, spackling, traverskörning, avformning och målning.
• Traverskort och vana av att köra travers
• Truckkort och truckvana.
• Ritningsläsning
• Hantera svenska väl i tal och skrift
• B-körkort och tillgång till bil
Meriterande:
• Erfarenhet från hantverksyrken
• Erfarenhet av körning med hjullastare
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och med rätt inställning kommer man långt! Du som söker är en driven, ansvarstagande och flexibel person som kan arbeta självständigt, men även ge en hjälpande hand till kollegor när det behövs. Du utför ditt arbete med engagemang, effektivitet och har hela tiden kvalité som högsta prioritering. Slutligen så trivs du med fysiska arbetsuppgifter och har en positiv inställning!
Om NearYou
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare.
