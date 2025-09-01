Betongarbetare till Strängbetong i Långviksmon

Northern Skill AB / Betongarbetarjobb / Örnsköldsvik
2025-09-01


Vi letar efter superstjärnor inom betongarbetet! Är du redo att bygga framtidens strukturer? Här är din chans att göra skillnad. Om rollen: Som vårt betongproffs kommer du att vara en del av vårt kreativa betongteam. Ditt uppdrag? Att skapa robusta, snygga och hållbara betongelement. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Formsättning: Du kommer att jonglera med formar och skapa magi.
Armering: Stålväv, järn och precision - du har koll på det!
Gjutning: Här är det dags att låta betongen flöda som en konstnär.
Efterarbete: Finlir och sista touchen - du är en mästare på detaljer.

Vem är det vi söker? Vi vill ha dig som:
Älskar att teamworka - vi är ett tight gäng!
Är noggrann och har ögat för kvalité.
Har en positiv attityd och en stark drivkraft.
Är redo att ge allt - även när momenten blir tunga.


Publiceringsdatum
2025-09-01

Kvalifikationer
Fysisk styrka: Betong är ditt gym!
Erfarenhet: Har du tidigare jobbat med betong, bygg eller industri? Toppen!


Slutligen
Som konsult genom Northern Skill blir du väl omhändertaget och har dom bästa villkoren! Vi finns alltid tillgänglig för dig om frågor uppstår.
Vår vision är alltid ett långt samarbete med våra konsulter!
Det ska vara lätt att söka jobb ! Har du inget färdigt CV så skriv istället några rader om vem du är och varför du är lämpad för jobbet!
Vi är en arbetsgivare som eftersträvar mångfald och lika möjligheter. Alla kvalificerade sökande kommer att övervägas för anställning utan hänsyn till ras, färg, religion, kön, sexuell läggning, könstillhörighet, nationellt ursprung eller funktionshinder.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Northern Skill AB (org.nr 559450-6346), http://northernskill.se

Arbetsplats
Northern Skill

Kontakt
Viktor Jäderberg
viktor@northernskill.se
0725004842

Jobbnummer
9486504

