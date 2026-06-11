Betongarbetare till Stockholm!
Helpman Entreprenad AB / Betongarbetarjobb / Danderyd Visa alla betongarbetarjobb i Danderyd
2026-06-11
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helpman Entreprenad AB i Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker betongarbetare till kommande jobb
Vi söker personer som:
Kan armering och gjutning
Kan arbeta med flytspackel samt lapp och lag
Pratar svenska
Körkort är inget krav för tjänsten, men det är meriterande.
Om oss!
Vilka är vi?
Helpman har varit verksamma sedan år 2000 och arbetar med bemanning inom byggindustrin.
Vi strävar efter att få rätt man på rätt plats och vi samarbetar med flera av de största byggföretagen. Våra kunder är noggrant utvalda och väletablerade. Helpman är godkända av branschen och har kollektivavtal med Byggnads vilket garanterar trygga avtal och bra löner.
Ansök idag!
Det är viktigt att du laddar upp ett aktuellt CV där dina tidigare anställningar finns med samt beskrivning av de arbetsuppgifter du utfört.
Ladda även upp certifikat och intyg på eventuella kurser och utbildningar.
Som ett av de första bemanningsföretagen inom bygg har vi på Helpman stor erfarenhet av branschen. Vi kan erbjuda dig trygga villkor, en bra lön och ett flertal förmåner ihop med jobbet. Vi är både medlemmar i Byggföretagen och har kollektivavtal med Byggnads för att våra medarbetare ska känna sig trygga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helpman Entreprenad AB
(org.nr 556661-8673), https://www.helpman.se/web/vara-lediga-jobb-bygg/?
kung hans väg (visa karta
)
192 68 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helpman Entreprenad AB Jobbnummer
9959877