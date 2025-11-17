Betongarbetare till Stockholm

ExpanderaMera söker självgående betongarbetare till flera olika projekt i Stockholm, främst inom bostadsproduktion.
Du som söker tjänsten som betongarbetare/ armerare har yrkesbevis eller minst fem års dokumenterad erfarenhet av betongarbeten.
Är du den betongarbetare/armerare vi söker? Skicka in din ansökan redan idag.
Intervjuer sker löpande. Skriv gärna med tidigare referenser i din ansökan.
Vid frågor, vänligen kontakta kontoret på 08-530 343 78
Du kan även mejla din ansökan till jobb@expanderamera.se

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.expanderamera.se".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB (org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
Valhallavägen 77 (visa karta)
114 28  STOCKHOLM

Arbetsplats
ExpanderaMera

Jobbnummer
9606880

