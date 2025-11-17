Betongarbetare till Stockholm
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
ExpanderaMera söker självgående betongarbetare till flera olika projekt i Stockholm, främst inom bostadsproduktion.
Du som söker tjänsten som betongarbetare/ armerare har yrkesbevis eller minst fem års dokumenterad erfarenhet av betongarbeten.
Är du den betongarbetare/armerare vi söker? Skicka in din ansökan redan idag.
Intervjuer sker löpande. Skriv gärna med tidigare referenser i din ansökan.
Vid frågor, vänligen kontakta kontoret på 08-530 343 78
Du kan även mejla din ansökan till jobb@expanderamera.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
