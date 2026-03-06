Betongarbetare till S:t Eriks
Eterni Sweden AB / Betongarbetarjobb / Kil Visa alla betongarbetarjobb i Kil
2026-03-06
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Kil
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
eller i hela Sverige
Jobba som betongarbetare hos S:t Eriks i Kil! Fysiskt arbete i högt tempo där du bidrar till kvalitet, säkerhet och förbättringar - tillsammans i ett starkt team. Ansök idag!
ARBETSUPPGIFTER
Som betongarbetare ansvarar du för att tillverka och bearbeta betongprodukter med hög precision och kvalitet. Du sköter löpande underhåll och tillsyn av utrustning och verktyg för att säkerställa en säker och effektiv produktion. I det dagliga arbetet bidrar du aktivt till att förbättra tillgänglighet, kvalitet och produktivitet. Du deltar aktivt i företagets förbättringsarbete och inom ditt arbetsområde med fokus på hälsa och säkerhet.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Då du kommer att arbeta tätt tillsammans med andra ser vi gärna att du är en flexibel person som trivs med lagarbete.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är driven och engagerad i ditt arbete. Du är en lagspelare med god förmåga att kommunicera och samarbeta med kollegor. Vidare är du noggrann och kvalitetsmedveten i dina arbetsuppgifter samtidigt som du trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Arbetet som betongarbetare kan vara fysiskt krävande och tempot är ofta högt, vilket ställer krav på god fysisk kapacitet. Vidare ser vi gärna att du:
Har truckkort A1-A4, B1-B3 (meriterande)
Har traverskort (meriterande)
Har utbildning i heta arbeten (meriterande)
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Betongarbetare är en direktrekrytering där du blir anställd av S:t Eriks AB. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.Vi tillämpar vi bakgrundskontroll och drogtester.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anders Andersson på anders.andersson@eterni.se
eller 073-861 72 54.
Plats: Kil
Start: Maj eller enl överenskommelse
Arbetstider: Dagtid mån-fre Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
652 16 KARLSTAD Arbetsplats
S:T Eriks AB Kil Kontakt
Anders Andersson anders.andersson@eterni.se Jobbnummer
9780997