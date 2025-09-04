Betongarbetare till Skar Byggsystem i Strängnäs
2025-09-04
Vi på Uniflex söker nu engagerade och drivna betongarbetare för omgående start hos vår kund Skar Byggsystem i Strängnäs. I deras moderna fabrik tillverkas både enklare betongelement och avancerade stommar med unika fasadutformningar.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som betongarbetare hos oss blir du en viktig del av produktionen av prefabricerade betongelement och stommar. Du arbetar både självständigt och i team, där noggrannhet och god samarbetsförmåga är avgörande för ett lyckat resultat.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Formsättning, armering och gjutning
• Ritningsläsning och arbete enligt tekniska specifikationer
• Kvalitetskontroll och efterbearbetning
Tjänsten är på heltid med start från v.32.
Arbetstiderna är cirka 06:00-15:00, med möjlighet till justering utifrån kundens behov.
Anställningen börjar hos oss på Uniflex, men för rätt person finns goda möjligheter till övertag och direktanställning hos Skar Byggsystem.
Vem är du?
Vi söker dig som är?nyfiken, ansvarstagande och har viljan att lära dig ett yrke med framtid. Tidigare erfarenhet är meriterande, men inget krav - det viktigaste är att du har rätt inställning, engagemang och driv. Vi lär dig resten!
Arbetet är fysiskt krävande, så du behöver ha god fysik och inte vara rädd för att ta i när det behövs. Vi tror också att du har en positiv inställning, gillar att utvecklas och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av betongarbete, gärna inom prefab
• Erfarenhet av ritningsläsning
• Traverskort
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67331".
Detta är ett heltidsjobb.
Uniflex AB (org.nr 556637-0341)
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Jobbnummer
9491878