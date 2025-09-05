Betongarbetare till Sälen
2025-09-05
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
, Mora
, Hagfors
, Torsby
, Rättvik
ExpanderaMera söker efter flertalet självgående betongarbetare till flera olika projekt.
Vill du vara en del av ExpanderaMeras nöjda medarbetarteam, med möjlighet till uppdrag i hela landet och där vår målsättning är att du ska bli tillsvidareanställd?
Uppdragen varierar både avseende kundföretagens storlek, produktionstyp och längd på projekt. Vi har långtgående samarbeten med en stor del av våra kunder, som ställer höga krav och är väl insatta i vårt arbetssätt där ni som anställda är den viktigaste resursen för ExpanderaMeras redan goda och väl etablerade varumärke.
Du som söker tjänsten som betongarbetare/ armerare har yrkesbevis eller minst fem års dokumenterad erfarenhet av betongarbeten.
Vid frågor, vänligen kontakta kontoret på 08-530 343 78
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Det går även bra att mejla till jobb@expanderamera.se
Glöm inte att bifoga referenser i din ansökan.
Märk din ansökan med: Bentongarbetare till Sälen
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.expanderamera.se". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB
(org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
780 67 SÄLEN Arbetsplats
ExpanderaMera Kontakt
Agneta Löfström jobb@expanderamera.se 0853034378 Jobbnummer
9495385