Betongarbetare till Prefabmästarna Piteå
Konsultia AB / Betongarbetarjobb / Piteå Visa alla betongarbetarjobb i Piteå
2026-02-25
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Prefabmästarna är specialiserade på prefabricerade betongelement, där de olika byggkomponenterna är producerade i fabrik och levereras till byggplatsen. Våra kunder känner oss som ett företag med kompetent och motiverad personal. Vi strävar efter att vara innovativa ledare i branschen och vi lägger stort fokus på att utveckla pålitliga relationer med alla våra kunder. Respekt för kundens behov och beredskap för förändring är avgörande i vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Som betongarbetare arbetar du med tillverkning av betongelement, vilket innebär bland annat formsättning, armering, gjutning efter ritningar samt ytbehandling. Hos Prefabmästarna arbetar du inne i fabriken som ligger belägen i Öjebyn, du kommer arbeta tillsammans med erfarna kollegor och så småningom arbeta mer självständigt med egna betongelement. Det förekommer arbetsmoment som är fysiskt tunga vilket innebär att god fysik är en betydande förutsättning för att klara detta arbete.
Det är meriterande om du arbetat med ritningsläsning tidigare.Profil
Vi söker dig som är ansvarsfull och engagerad i ditt arbetet. Du har ett eget driv, är noggrann och tycker om att lämna ifrån dig ett välutfört arbete. Vidare ser vi att du har ett högt säkerhetstänk samt är flexibel och lyhörd både i arbetet men även i dialog med kollegor. Slutligen värdesätter vi att ha roligt på jobbet och tror att du som söker också är med och bidrar till en god gemenskap. Ett krav är flytande svenska i tal och skrift.
Övrig information
B körkort är ett krav. Du kommer att vara anställd hos Konsultia och arbeta hos Prefabmästarna i Piteå.
Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, tveka därför inte med din ansökan.
För fler frågor kring tjänsten kontakta Johanna Boman 070-517 02 50, johanna.boman@konsultia.seOm företaget
Om oss
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3205". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Johanna Boman Johanna.boman@konsultia.se Jobbnummer
9764054