Betongarbetare till Nicopia Bygg
2026-01-07
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Norrköping
, Katrineholm
, Södertälje
, Salem
Vill du arbeta i ett modernt byggföretag där kvalitet, säkerhet och effektivt lagarbete står i fokus? Nicopia söker nu erfarna betongarbetare till kommande projekt i Nyköping.
ARBETSSTART FRÅN 24 NOVEMBER OCH INTERVJUER SKER LÖPANDE.
Nicopia Bygg grundades 2016 i Nyköping och erbjuder moderna och kostnadseffektiva bygglösningar för privatpersoner och företag. Genom bred kompetens inom entreprenad, byggservice och projektledning levererar företaget helhetslösningar från idé till färdig byggnation. Verksamheten präglas av kvalitet, tydlig kommunikation, kostnadsmedvetenhet och ett starkt miljöfokus.Läs mer på www.nicopia.seOm tjänsten
Som betongarbetare hos Nicopia deltar du i olika entreprenad- och nyproduktionsprojekt där formsättning, armering och betonggjutning är centrala moment. Arbetet är fysiskt krävande och sker i väl sammansatta arbetslag där säkerhet, noggrannhet och samspel är avgörande för ett lyckat projekt.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Formsättning enligt ritning och projektkrav
Armering av olika typer av konstruktioner
Betonggjutning, vibrering och efterarbete
Säkerställa att arbetet följer gällande säkerhetsföreskrifter
Samarbeta med projektledare och övriga yrkesgrupper för att hålla kvalitet och tidplan
Bidra till ordning och reda på arbetsplatsenKvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet av betongarbete
Erfarenhet av formsättning och armering
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Tillgång till egen bil
Meriterande:
Yrkesbevis som betongarbetare
Vi söker dig som:
Har hög energi och arbetar strukturerat
Är noggrann, flexibel och snabb att lära
Trivs i ett fysiskt krävande arbete och prioriterar säkerhet
Fungerar bra i team och bidrar till ett tryggt arbetsklimatÖvrig information
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: 07:00-16:00 (kvälls- och helgarbete kan förekomma beroende på projekt)
Kollektivavtal: Ja
Placering: Nicopia Bygg AB, Företagsvägen 20, 611 45 Nyköping
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
