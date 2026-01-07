Betongarbetare till Nicopia Bygg

Thread AB / Betongarbetarjobb / Nyköping
2026-01-07


Visa alla betongarbetarjobb i Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Flen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Thread AB i Nyköping, Norrköping, Katrineholm, Södertälje, Salem eller i hela Sverige

Vill du arbeta i ett modernt byggföretag där kvalitet, säkerhet och effektivt lagarbete står i fokus? Nicopia söker nu erfarna betongarbetare till kommande projekt i Nyköping.
ARBETSSTART FRÅN 24 NOVEMBER OCH INTERVJUER SKER LÖPANDE.

Publiceringsdatum
2026-01-07

Om företaget
Nicopia Bygg grundades 2016 i Nyköping och erbjuder moderna och kostnadseffektiva bygglösningar för privatpersoner och företag. Genom bred kompetens inom entreprenad, byggservice och projektledning levererar företaget helhetslösningar från idé till färdig byggnation. Verksamheten präglas av kvalitet, tydlig kommunikation, kostnadsmedvetenhet och ett starkt miljöfokus.Läs mer på www.nicopia.se

Om tjänsten
Som betongarbetare hos Nicopia deltar du i olika entreprenad- och nyproduktionsprojekt där formsättning, armering och betonggjutning är centrala moment. Arbetet är fysiskt krävande och sker i väl sammansatta arbetslag där säkerhet, noggrannhet och samspel är avgörande för ett lyckat projekt.
Arbetsuppgifter inkluderar:

Formsättning enligt ritning och projektkrav

Armering av olika typer av konstruktioner

Betonggjutning, vibrering och efterarbete

Säkerställa att arbetet följer gällande säkerhetsföreskrifter

Samarbeta med projektledare och övriga yrkesgrupper för att hålla kvalitet och tidplan

Bidra till ordning och reda på arbetsplatsen

Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet av betongarbete

Erfarenhet av formsättning och armering

God svenska i tal och skrift

B-körkort

Tillgång till egen bil

Meriterande:

Yrkesbevis som betongarbetare

Vi söker dig som:

Har hög energi och arbetar strukturerat

Är noggrann, flexibel och snabb att lära

Trivs i ett fysiskt krävande arbete och prioriterar säkerhet

Fungerar bra i team och bidrar till ett tryggt arbetsklimat

Övrig information
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning

Start: Enligt överenskommelse

Arbetstider: 07:00-16:00 (kvälls- och helgarbete kan förekomma beroende på projekt)

Kollektivavtal: Ja

Placering: Nicopia Bygg AB, Företagsvägen 20, 611 45 Nyköping
Se på Google Maps och beräkna restid


Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6793867-1776149".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Thread AB (org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta)
611 32  NYKÖPING

Arbetsplats
Tillväxt Nyköping

Jobbnummer
9672306

Prenumerera på jobb från Thread AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Thread AB: