Betongarbetare till kundföretag i Nyköping sökes!
Montico HR Partner AB / Betongarbetarjobb / Nyköping Visa alla betongarbetarjobb i Nyköping
2026-04-24
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Flen
, Norrköping
eller i hela Sverige
*
Är du redo för nästa utmaning inom betong och prefab? Se hit! Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Kundföretaget är ett väletablerat företag inom betongindustrin med lång erfarenhet av tillverkning av prefabricerade betongprodukter. Verksamheten präglas av hög kvalitet, yrkesskicklighet och ett starkt fokus på hållbara lösningar. Här erbjuds en stabil arbetsplats med god laganda och möjlighet att utvecklas inom branschen.
Vi söker nu en betongarbetare till deras fabrik som ligger utanför Nyköping. Du kommer att arbeta i en produktionsmiljö där kvalitet, noggrannhet och effektivitet står i fokus. Rollen innebär ett varierande arbete tillsammans med ett engagerat team.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag.
Uppdraget planeras pågå tillsvidare där det finns möjlighet att erbjudas anställning hos kundföretaget.Dina arbetsuppgifter
Som betongarbetare kommer du att arbeta med tillverkning av prefabricerade betongprodukter i en produktionsmiljö. Arbetsuppgifterna kan variera men innefattar vanligt förekommande moment inom betongarbete, såsom förberedelse av formar, armering, gjutning samt efterbearbetning av betong.
Du kommer även att arbeta med kvalitetskontroller och säkerställa att arbetet utförs enligt ritningar, instruktioner och gällande säkerhetsföreskrifter. Arbetet sker oftast i nära samarbete med kollegor.
Vi söker dig som
Har erfarenhet inom betongområdet
Är arbetsvillig och har en positiv inställning till fysiskt arbete
Är punktlig och ansvarstagande
Har B-körkort och tillgång till bil
Har goda kunskaper i svenska språket
Meriterande:
Har tidigare erfarenhet inom prefabindustrin
Behärskar ritningsläsning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741)
Ståthögavägen 48 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Arbetsplats
Montico Kontakt
Anna Edholm anna.edholm@montico.se Jobbnummer
9873914