Betongarbetare till kundföretag i Hultsfred
Montico HR Partner AB / Betongarbetarjobb / Hultsfred Visa alla betongarbetarjobb i Hultsfred
2025-09-16
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Hultsfred
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
*
Är du en praktiskt lagd person med känsla för hantverk och ett öga för detaljer? Trivs du i en fysisk arbetsmiljö där lagarbete och kvalitet står i fokus? Då har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Vi söker nu betongarbetare till en modern produktionsanläggning där vår kund är en ledande aktör som tillverkar kompletta stomlösningar för byggprojekt över hela Sverige. Här blir du en del av ett familjärt arbetslag där ni tillsammans ansvarar för hela tillverkningsprocessen från ritning till färdiga betongelement.
Tjänsten är långsiktig och är en hyrrekrytering via Montico där rätt person kommer erbjudas anställning direkt hos kund en tids inhyrning.
Tjänsten är på heltid och är förlagt på dagtid.Dina arbetsuppgifter
I rollen som betongarbetare arbetar du inomhus i vår kunds produktionshall. Arbetet inleds med kapning och bearbetning av olika material främst isolering och armering.
Därefter bygger du formar av trä eller stål där armering och andra detaljer monteras in i segmenten. Som sista steg förbereder du inför gjutningen och säkerställer att allt är korrekt och medverkar även där vid själva gjutningen av betongelementen.
Då detta sker utifrån ritningar krävs noggrannhet och teknisk förståelse men också ett starkt säkerhetstänk då kvalitet och trygg arbetsmiljö alltid står i fokus.
Du jobbar nära dina kollegor i ett team där samarbete och flexibilitet är en självklar del av vardagen för att lösa arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av betongarbete, snickeri eller annat hantverksyrke
• Är fysiskt uthållig och trivs med praktiskt arbete
• Har god teknisk förståelse och intresse för byggproduktion
• Är självgående men också en lagspelare
• Behärskar svenska språket i tal och skrift
Meriterande:
• Truck/Travers utbildning
• Erfarenhet inom bygg/betongindustrin
• Erfarenhet inom svetsmetoderna MMA/MIG
Vi tror att du har några år i branschen och att du tycker om och brinner för ditt arbete!
Men viktig för oss är din personlighet och drivkraft att lära dig. Gentemot förväntningarna ovan får du möjligheten att arbeta på ett stabilt och långsiktigt företag inom industrisektorn med varierande arbetsuppgifter och chans att utvecklas i din roll. Du får också en trygg anställning med bra förmåner och en närvarande arbetsgivare som stöttar dig i ditt dagliga arbete. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10879". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Oliver Petersson oliver.petersson@montico.se +46 492 49 00 13 Jobbnummer
9512434