Betongarbetare till kund i Tenhult
Arbetet innebär framställning av högkvalitativa produkter som levereras till byggprojekt i stora delar av södra Sverige.
Betongarbetare till vår kund i Tenhult
I rollen som betongarbetare hos vår kund blir du en viktig del av produktionen av prefabricerade betongkomponenter. Arbetet innebär framställning av högkvalitativa produkter som levereras till byggprojekt i stora delar av södra Sverige. Här får du arbeta i en stabil produktionsmiljö där noggrannhet och hantverksskicklighet står i fokus.Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
Som betongarbetare ansvarar du för olika moment inom produktionen av byggelement. Arbetet utförs i fabriksmiljö med tydliga processer för att säkerställa hög kvalitet på slutprodukterna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Formbyggnad och förberedelse av formar inför gjutning.
Armering och montering av ingjutningsgods enligt ritningsunderlag.
Gjutning och efterbearbetning av betongytor.
Avformning och hantering av färdiga byggelement.
Löpande underhåll och rengöring av maskiner och verktyg.
Kvalitetskontroll av utfört arbete för att möta uppsatta krav.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av industriell produktion, byggverksamhet eller betongarbete. Det är viktigt att du har förmågan att läsa och förstå tekniska ritningar samt att du är bekväm med att använda handverktyg och maskiner i ditt dagliga arbete.
Som person är du ansvarstagande, punktlig och trivs med fysiskt arbete. Du har en god förmåga att samarbeta med dina kollegor för att lösa uppgifter effektivt, men kan även arbeta självständigt när det krävs. Eftersom säkerhet är centralt i vår produktion värdesätter vi att du är noggrann och följer gällande säkerhetsföreskrifter samt att du pratar och skriver flytande svenska.
Truck och Traverskort är ett krav.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som betongarbetare är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Efter 6 månader finns det möjligheter att få anställning direkt hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare William Maklin, william.maklin@eterni.se
, +46735185658
Placering: Tenhult
Omfattning: Heltid, dagtid
Anställningsform: Visstidsanställning
Lön: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Prefab i Småland AB Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se
9851702