Betongarbetare till K-Prefab i Vara
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Betongarbetarjobb / Vara
2026-02-09
Har du erfarenhet inom betong eller är nyfiken på en tjänst som betongarbetare? Fortsätt läsa och skicka in din ansökan redan idag!
K-Prefab är en komplett stomentreprenör som utvecklar och bygger framtidens hållbara byggnader. Med sitt innovativa stomkoncept levererar de lösningar för flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader. K-Prefab har fabriker runt om i landet och söker nu fler betongarbetare till fabriken i Vara.
Som betongarbetare får du ett varierande och givande arbete där du deltar i flera olika projekt. I rollen utför du olika typer av betongarbeten, såsom gjutning och armering, samt arbetar efter ritningar. Du ansvarar också för att säkerställa hög kvalitet och en trygg arbetsmiljö genom hela processen. Arbetet sker i ett sammansvetsat team med god stämning och stort fokus på säkerhet.
Tjänsten är på heltid måndag-fredag och arbetet sker dagtid. Du blir anställd hos oss på StudentConsulting men jobbar som konsult hos K-Prefab. Start sker enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt.
DETTA SÖKER VI
Du besitter ett praktisk handlag, har hög arbetsmoral och pålitlighet. Du har ett kvalitets- och säkerhetstänk och tycker det är viktigt att överlämna ett arbete som du är stolt över. Arbetet kommer att bedrivas självständigt men i samarbete med kollegor och därför krävs det att du är social, har en positiv inställning och är en lagspelare.
Har du erfarenhet av ritningsläsning sedan tidigare är det ett stort plus då du kommer följa ritningar noggrant. För att klara av tjänsten behöver du ha god fysik och tycka om att arbeta med kroppen. Det är också fördelaktigt om du har körkort och egen bil för att enkelt kunna ta dig till arbetsplatsen i Vara.
Låter detta som något för dig? Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lilla Bommen 4B (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Agnes Sterner goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9732714