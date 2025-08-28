Betongarbetare till K-Prefab i Hultsfred sökes!

Som betongarbetare ingår du i ett arbetslag där samarbete är en viktig kompetens. Du formar, armerar, isolerar och gjuter olika typer av betongelement enligt ritning och kvalitetskrav i vår produktionshall. Alltid med fokus på din och dina kollegors säkerhet.

Bakgrund och egenskaper

Tidigare erfarenhet från byggbranschen eller från liknande arbetsuppgifter är meriterande, vi ser gärna att du har erfarenhet av ritningsläsning och svets kunskap!

För oss är det viktigt att du som person vill arbeta som betongarbetare i vår produktionsmiljö och trivs med det.

Du behöver ha en viss teknisk förståelse och god fysik för att lyckas i tjänsten. Vi värderar samarbetsförmåga, eget driv och ansvarstagande högt. Så även förmågan till att kommunicera möjligheter och utveckling istället för problem.

Publiceringsdatum
2025-08-28

Övrig information
Omfattning: Heltid. Tjänsten är visstidsanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.

Placering: Hultsfred

Arbetstid: Dagtid (olika arbetstidsvarianter förekommer)

Intervjuer kommer att ske löpande varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan snarast.

Vid frågor kring tjänsten, vänligen kontakta Daniel Johansson 070-88 66 000

Nu ser vi fram emot din ansökan!

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar.

