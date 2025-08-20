Betongarbetare till Heidelberg Materials i Vislanda
Adecco Sweden AB / Betongarbetarjobb / Växjö Visa alla betongarbetarjobb i Växjö
2025-08-20
Vi söker dig med erfarenhet av yrken inom inom bygg- och anläggning och med kunskap inom ritningsläsning för uppdrag hos Heidelberg Materials i Vislanda för omgående start! Du kommer jobba i en fartfylld och varierande miljö inom ett växande bolag där du får möjlighet att utvecklas i din roll som betongarbetare.
Ansvarsområden:
• Utföra betongarbete enligt specificerade ritningar och instruktioner.
• Arbeta i olika byggprojekt relaterade till betong, inklusive gjutning, formning och armering.
• Samarbeta effektivt med teammedlemmar och ledning för att säkerställa att betongprojekt utförs inom angivna tidsramar.Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
• Utbildning inom bygg- och anläggning,
• Utbildning inom ritningsläsning eller användning av det i tidigare roller.
• Traverskort är önskvärt men inte ett krav.
• Starkt engagemang och driv att lära dig.
• Teamspelare med god kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
• Flytande svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö inom betongbranschen och möjligheter till personlig och professionell utveckling. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vill vara en del av ett framgångsrikt och växande företag inom betongbranschen, skicka in din ansökan idag!
Om anställningen
Tjänsten är ett konsultuppdrag med 6 månaders visstidsanställning, vilket betyder att du är anställd av Adecco och uthyrd till kund. På lång sikt kan även en direktanställning hos kunden vara aktuellt. Vi vill att du ska må bra och ger dig friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Emma Andersson via emma.v.andersson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Emma V Andersson emma.v.andersson@adecco.se Jobbnummer
9467702