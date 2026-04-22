Betongarbetare till Gällivare
Betongarbetare sökes till projekt i Gällivare
Nkraft växer och söker nu flera erfarna betongarbetare till pågående och kommande byggprojekt i Gällivare.
Vi arbetar med större entreprenader inom bygg och anläggning och söker dig som är yrkesskicklig, ansvarstagande och van att arbeta i team.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar traditionella betongmoment såsom:
Formsättning
Armering
Gjutning
Efterarbete och kvalitetssäkring
Ritningsläsning
Arbetet sker både självständigt och i arbetslag.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av betongarbete
Förmåga att arbeta självständigt
God samarbetsförmåga
B-körkort
Meriterande:
Yrkesbevis
Säkra lyft
Heta arbeten
Anställningsvillkor
Placering: Gällivare
Arbetstid: Måndag-fredag eller måndag-torsdag
Lön enligt kollektivavtal
Boende kan ordnas vid behov
Stabilt och långsiktigt projekt
Vi erbjuder en trygg anställning med tydlig arbetsledning och seriösa villkor. Hos oss blir du en del av ett växande bolag med stark lokal närvaro i Norrbotten.Så ansöker du
Start enligt överenskommelse.Kontaktperson för detta jobb
Carl-David Almqvist
E-postadress: carl-david@nkraft.se
Telefon: 073-059 46 12
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N Kraft Bemanning AB
(org.nr 559432-0508)
Storgatan 52 B (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Carl-David Almqvist carl-david@nkraft.se 0730594612 Jobbnummer
9870758
9870758