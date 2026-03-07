Betongarbetare till formbyggnation sökes till kund i Västerås!
Boxflow Staffing Syd AB / Betongarbetarjobb / Västerås Visa alla betongarbetarjobb i Västerås
2026-03-07
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-07Om tjänsten
Söker du nya utmaningar inom industrin där kvalitet, precision och stolthet i hantverket står i fokus? Nu letar vi efter en skicklig gjutare samt en noggrann efterbearbetare till vår kund inom betong. Hos oss får du arbeta med spännande betongprojekt i ett engagerat team - här står arbetsmiljö, samarbete och utveckling i centrum. Vi välkomnar dig som brinner för industriproduktion, gillar att se konkreta resultat av ditt arbete och vill växa i en trygg och trivsam organisation. Dina arbetsuppgifter
Typiska arbetsuppgifter för Gjutare/Efterbearbetare inom betongproduktion
Förbereda formar och armering inför gjutning av betongelement enligt ritning
Blandning, hantering och gjutning av betongmassa
Övervaka härdning och säkerställa rätt resultat
Efterbearbetning: slipning, lagning, urformning och detaljarbete för slutfinish
Kvalitetskontroller av färdiga produkter och egenkontroll av arbetsmoment
Löpande underhåll av verktyg, maskiner och arbetsplats
Tätt samarbete med kollegor för effektivt produktionsflöde och god arbetsmiljö
Profil & bakgrund
Erfarenhet av arbete med betong eller liknande industriproduktion är önskvärt
Du kan läsa och följa ritningar samt instruktioner
Van vid maskinhantering och industriella verktyg
Kvalitetsmedveten, noggrann samt ansvarstagande
God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till en säker och inkluderande arbetsmiljö
B-körkort samt tillgång till egen bil
Du talar och skriver svenska
Är du intresserad? Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås, Helsingborg, Malmö, Kristianstad, Perstorp och Borås. Boxflow erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 400 miljoner 2024 med fler än 1100 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7095981-1879984". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Kopparbergsvägen 13 (visa karta
)
722 13 VÄSTERÅS Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9783361