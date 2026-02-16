Betongarbetare till Dala Cement i Björbo
2026-02-16
Dala Cement är ett väl etablerat och respekterat företag inom betongindustrin och en av regionens viktigaste leverantörer av prefabricerade betonglösningar. De är kända för kvalitet, hantverksskicklighet och långsiktigt hållbara produkter som används i allt från större byggprojekt till specialanpassade konstruktioner. Nu söker vi på Manpower fler engagerade betongarbetare som vill växa tillsammans med Dala Cement.
Placeringsort: Björbo
Detta är en långsiktig möjlighet där du börjar hos Manpower och för rätt person finns mycket goda chanser till övertag och fast anställning på Dala Cement.
Start omgående för några och i april för övriga.
Om rollen
Som betongarbetare arbetar du fysiskt och praktiskt i betongproduktionen. Arbetsmomenten är varierande och kräver både noggrannhet och vilja att lära sig processen. Du arbetar bland annat vid formbord där du rör dig upp och ner många gånger per dag, och flera arbetsuppgifter utförs knästående - därför är det viktigt att du trivs med ett aktivt och kroppsligt arbete.
Erfarenhet är meriterande men inställningen är det viktigaste. Dala Cement söker personer som verkligen vill lära sig yrket och utvecklas i produktionen.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Arbetet vid formbord, inklusive formning och avformning
Armering och förberedelse av formar
Gjuta och bearbeta betong
Stötta kollegor i övriga produktionsmoment
Bidra till ordning och säkerhet i arbetsområdet
Arbetstider
Du börjar på dagtid: 07.00 - 16.00
Men du måste kunna arbeta andra tider då skiften kan ändras, exempelvis 05.00 - 14.00, 06.00 - 15.00 samt eventuellt andra framtida tider. Flexibilitet är därför viktigt.Kvalifikationer
Körkort & tillgång till bil
God fysik och vilja att arbeta praktiskt
Intresse för att lära sig betongprocessen på djupet
Förmåga att arbeta i team och bidra till ett bra arbetsklimat
Meriterande
Truckkort
Traverskort
Erfarenhet av liknande arbete, industri eller bygg
(meriter, men inte avgörande - rätt inställning väger tyngre)
Vem är du?
Du är positiv, arbetsvillig och nyfiken på yrket. Du tar ansvar, är pålitlig och trivs i en miljö där man arbetar tillsammans mot samma mål. Du gillar att utvecklas och vill gärna stanna länge på arbetsplatsen. Och du bor inom pendlingsradie till Björbo som fungerar långsiktigt.
Anställningsform
Anställning på Manpower med visstid 6 månader
Möjlighet till långsiktig anställning hos Dala Cement
Trygghet, utveckling och stöd från Manpower under hela processen
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för ditt uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Ansökan
Några av tjänsterna ska tillsättas så snart som möjligt medan fler startar först i april. Urval sker löpande.
Vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!
Ansvarig för tillsättningarna är Anna Hammarin Holmerud, konsultchef på Manpower. Hör av dig till henne med ev. frågor.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Östra Hamngatan 20
)
791 71 GAGNEF Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Anna Hammarin Holmerud anna.holmerud@manpower.se +46703770428
9745018