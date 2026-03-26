Betongarbetare till Betongrenoveringsteamet i Jönköping AB
2026-03-26
Som betongarbetare hos oss arbetar du med renovering och underhåll av betongkonstruktioner. Vi utför både stora och små projekt, såsom balkongrenoveringar, trappor och parkeringshus.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
Betonglagning
Impregnering
Injektering
Betongslipning
Kolfiberförstärkning
Flytspackling
Puts- och murarbeten
Målning
Vi söker dig som
Har utbildning inom bygg och anläggning
Är praktiskt lagd och trivs med fysiskt arbete
Är noggrann, ansvarstagande och har öga för kvalitet
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort
Har möjlighet och är flexibel att arbeta på annan ort under veckorna
Vi erbjuder
Ett stabilt arbete i ett växande företag
Varierande projekt och arbetsdagar
Möjlighet att utvecklas inom betongrenovering
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Avtal enligt byggavtalet
Betongrenoveringsteamet i Jönköping AB arbetar med specialiserad betongrenovering, bland annat balkonger, trappor och förstärkningar. Vi sätter kvalitet, noggrannhet och yrkesstolthet i första hand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: alex@brtbetong.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BetongRenoveringsTeamet i Jönköping AB
(org.nr 556975-0812), https://www.betongrenovering.nu
Industrigatan 10 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Kontakt
Alex Vernersson alex@brtbetong.se 0704220204 Jobbnummer
9820077