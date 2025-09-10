Betongarbetare Stor Stockholm
2025-09-10
Nu söker vi erfarna betongarbetare/armerare
Du som söker tjänsten skall ha jobbat som betongare/armerare i minst 5 år och har yrkesbevis.Gärna att du har jobbat med större konstruktioner och är duktig på armering då vi har flera projekt som jobbar med avancerad armering.
Du skall kunna jobba självständigt, läsa ritningar och ha en bra förståelse för ditt arbete
Stämmer detta in på dig? Sök tjänsten idag!
Krav:Gymnasial utbildningMinimum 5 års erfarenhet som betongarbetare.
Yrkesbevis
Meriterande:Heta arbeten
Mobila arbetsplattformar
Säkra lyft
HLRPubliceringsdatum2025-09-10Körkortskrav
Vi har flera projekt som behöver tillsättas så sök tjänsten så fort som möjligt.
Vad kan vi erbjuda? Marknadsmässig lön och trevliga arbetskamrater samt kollektivavtal.
Intervjuer sker löpande.
Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Stockholm AB
(org.nr 556925-4591) Kontakt
Adnan Kayhan Adnan@prowork.se Jobbnummer
9501089