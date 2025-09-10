Betongarbetare Stor Stockholm

Prowork Stockholm AB / Betongarbetarjobb / Solna
2025-09-10


Nu söker vi erfarna betongarbetare/armerare

Du som söker tjänsten skall ha jobbat som betongare/armerare i minst 5 år och har yrkesbevis.
Gärna att du har jobbat med större konstruktioner och är duktig på armering då vi har flera projekt som jobbar med avancerad armering.
Du skall kunna jobba självständigt, läsa ritningar och ha en bra förståelse för ditt arbete
Stämmer detta in på dig? Sök tjänsten idag!

Publiceringsdatum
2025-09-10

Kvalifikationer
Gymnasial utbildning
Minimum 5 års erfarenhet som betongarbetare.
Yrkesbevis

Meriterande:
Heta arbeten
Mobila arbetsplattformar
Säkra lyft
HLR

Körkortskrav
Vi har flera projekt som behöver tillsättas så sök tjänsten så fort som möjligt.
Vad kan vi erbjuda? Marknadsmässig lön och trevliga arbetskamrater samt kollektivavtal.
Intervjuer sker löpande.
Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Stockholm AB (org.nr 556925-4591)
169 74  SOLNA

Kontakt
Affärsområdeschef
Adnan Kayhan
+46763368454

Jobbnummer
9501554

