Betongarbetare sökes till Stockholm omgående start

N Kraft Bemanning AB / Betongarbetarjobb / Stockholm
2026-07-22


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Nkraft söker nu två erfarna betongarbetare till uppdrag i Stockholm med omgående start.

Publiceringsdatum
2026-07-22

Om tjänsten
Som betongarbetare kommer du att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter inom betong och byggproduktion. Arbetet sker i projekt i Stockholm med omnejd.

Det finns två möjliga arbetsscheman:
• Måndag–torsdag
• Måndag–lördag, följt av 8 dagar ledigt

Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av arbete som betongarbetare
• Är självgående, ansvarstagande och noggrann
• Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
• Har eget boende i Stockholm med omnejd
• Har B-körkort och tillgång till bil

Vi erbjuder
• Lön enligt kollektivavtal
• Möjlighet till långsiktigt uppdrag
• Varierande arbetsschema
• Omgående start

Ort: Stockholm
Start: Omgående
Antal tjänster: 2

Så ansöker du
Ansök via vår hemsida:
https://www.nkraft.se/jobs/2647445-betongarbetare

Du kan även skicka ett SMS till:
Karl Hultman
📱 073-520 88 00
Skriv vilken tjänst du söker, berätta kort om din erfarenhet och några rader om dig själv.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: karl.hultman@nkraft.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
N Kraft Bemanning AB (org.nr 559432-0508), https://www.nkraft.se/
Storgatan 52 B (visa karta)
117 32  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10009639

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