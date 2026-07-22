Betongarbetare sökes till Stockholm omgående start
N Kraft Bemanning AB / Betongarbetarjobb / Stockholm Visa alla betongarbetarjobb i Stockholm
2026-07-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos N Kraft Bemanning AB i Stockholm
, Botkyrka
, Södertälje
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Nkraft söker nu två erfarna betongarbetare till uppdrag i Stockholm med omgående start.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som betongarbetare kommer du att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter inom betong och byggproduktion. Arbetet sker i projekt i Stockholm med omnejd.
Det finns två möjliga arbetsscheman:
• Måndag–torsdag
• Måndag–lördag, följt av 8 dagar ledigt
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av arbete som betongarbetare
• Är självgående, ansvarstagande och noggrann
• Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
• Har eget boende i Stockholm med omnejd
• Har B-körkort och tillgång till bil
Vi erbjuder
• Lön enligt kollektivavtal
• Möjlighet till långsiktigt uppdrag
• Varierande arbetsschema
• Omgående start
Ort: Stockholm
Start: Omgående
Antal tjänster: 2Så ansöker du
Ansök via vår hemsida:https://www.nkraft.se/jobs/2647445-betongarbetare
Du kan även skicka ett SMS till:
Karl Hultman
📱 073-520 88 00
Skriv vilken tjänst du söker, berätta kort om din erfarenhet och några rader om dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: karl.hultman@nkraft.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N Kraft Bemanning AB
(org.nr 559432-0508), https://www.nkraft.se/
Storgatan 52 B (visa karta
)
117 32 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10009639