Betongarbetare sökes till Stockholm!
Helpman Entreprenad AB / Betongarbetarjobb / Nynäshamn Visa alla betongarbetarjobb i Nynäshamn
2026-06-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helpman Entreprenad AB i Nynäshamn
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi söker betongarbetare till kommande jobb!
Vi söker personer som:
Kan armering och gjutning
Kan arbeta med flytspackel samt lapp och lag
Pratar svenska
Körkort är inget krav för tjänsten, men det är meriterande.
Om oss!
Vilka är vi?
Helpman har varit verksamma sedan år 2000 och arbetar med bemanning inom byggindustrin.
Vi strävar efter att få rätt man på rätt plats och vi samarbetar med flera av de största byggföretagen. Våra kunder är noggrant utvalda och väletablerade. Helpman är godkända av branschen och har kollektivavtal med Byggnads vilket garanterar trygga avtal och bra löne
Ansök idag!
Det är viktigt att du laddar upp ett aktuellt CV där dina tidigare anställningar finns med samt beskrivning av de arbetsuppgifter du utfört.
Ladda även upp certifikat och intyg på eventuella kurser och utbildningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helpman Entreprenad AB
(org.nr 556661-8673), https://www.helpman.se/web/vara-lediga-jobb-bygg/?
kung hans väg (visa karta
)
192 68 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helpman Entreprenad AB Jobbnummer
9970512