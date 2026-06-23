Betongarbetare sökes till prefabproduktion
Ikett Personalpartner AB / Betongarbetarjobb / Lidköping Visa alla betongarbetarjobb i Lidköping
2026-06-23
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Lidköping
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Vi söker nu betongarbetare till flera kunder inom prefabproduktion i Lidköpingsområdet.Om tjänsten
Hos våra kunder kommer du få vara med i stora delar av tillverkningsprocessen. Du kommer vara med och tillverka många olika typer av betongprodukter. Du kommer bland annat att vara delaktig i formning, armering och gjutning samt bygga formar utifrån ritningar. Att arbeta som betongarbetare är ett fysiskt arbete som kräver god fysik. En stor del av arbetet sker i nära samarbete med kollegor och du bör därför trivas med att jobba i team.Profil
Vi söker dig som gillar att jobba med kroppen. Du trivs med att jobba både självständigt och i samarbete med kollegor. Vi ser gärna att du har erfarenhet eller utbildning inom gjutning, prefabtillverkning eller snickeri.Kvalifikationer
• Erfarenhet av praktiskt arbete.
• Fysiskt stark.
• B-körkort och bil.
• Behärskar svenska i både tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av prefabtillverkning.
• Erfarenhet av snickeri och ritningsläsning är särskilt meriterande.
• Vana vid att läsa och förstå ritningar.
• Truck- och traverskort.
Arbetstider: Dagtid
Startdatum: Omgående
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Åkerssjövägen 10 (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ikett Personalpartner Kontakt
Simon Persson simon.persson@ikett.com Jobbnummer
9975749