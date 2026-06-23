Betongarbetare sökes till prefabproduktion

Ikett Personalpartner AB / Betongarbetarjobb / Lidköping
2026-06-23


Visa alla betongarbetarjobb i Lidköping, Götene, Skara, Vara, Grästorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Lidköping, Götene, Skara, Vara, Grästorp eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-06-23

Om tjänsten
Vi söker nu betongarbetare till flera kunder inom prefabproduktion i Lidköpingsområdet.

Om tjänsten
Hos våra kunder kommer du få vara med i stora delar av tillverkningsprocessen. Du kommer vara med och tillverka många olika typer av betongprodukter. Du kommer bland annat att vara delaktig i formning, armering och gjutning samt bygga formar utifrån ritningar. Att arbeta som betongarbetare är ett fysiskt arbete som kräver god fysik. En stor del av arbetet sker i nära samarbete med kollegor och du bör därför trivas med att jobba i team.

Profil
Vi söker dig som gillar att jobba med kroppen. Du trivs med att jobba både självständigt och i samarbete med kollegor. Vi ser gärna att du har erfarenhet eller utbildning inom gjutning, prefabtillverkning eller snickeri.

Kvalifikationer
• Erfarenhet av praktiskt arbete.
• Fysiskt stark.
• B-körkort och bil.
• Behärskar svenska i både tal och skrift.

Meriterande:
• Erfarenhet av prefabtillverkning.
• Erfarenhet av snickeri och ritningsläsning är särskilt meriterande.
• Vana vid att läsa och förstå ritningar.
• Truck- och traverskort.

Arbetstider: Dagtid
Startdatum: Omgående

Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven.

Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.

Om Ikett Personalpartner AB

Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.

Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.

Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.

För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ikett Personalpartner AB (org.nr 556271-1134)
Åkerssjövägen 10 (visa karta)
461 53  TROLLHÄTTAN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ikett Personalpartner

Kontakt
Simon Persson
simon.persson@ikett.com

Jobbnummer
9975749

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