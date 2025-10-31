Betongarbetare sökes till kommande projekt i Göteborg
A-Staffing Sweden AB / Betongarbetarjobb / Göteborg Visa alla betongarbetarjobb i Göteborg
2025-10-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Staffing Sweden AB i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Tjörn
, Stenungsund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Vi söker betongarbetare/armerare till kommande projekt i Göteborg och hoppas att du vill tillhöra vårt team!
I din roll som Betongarbetare kommer du att arbeta med varierande projekt där vi är med och bygger. Arbetet sker självständigt eller i team, detta kräver kunskap, engagemang och vilja att lära sig då projekten ser olika ut.
Du som anställd betongarbetare kommer arbeta med betongkonstruktioner av skiftande slag; väggar, valv, broar, pelare, gjutningsarbete samt mycket mera.
Vi söker dig som har relevant erfarenhet som betongarbetare, samt yrkesbevis! Goda kunskaper i svenska är ett krav.
Det är viktigt att du jobbar effektivt och noggrant, upprätthåller en god laganda samt representerar vår samarbetspartner och A-Staffing Construction.
Utbildning och IntygKvalifikationer
• Yrkesbevis eller 6 års erfarenhet
• B-Körkort
• svenska språket
Personliga kvalifikationer
Yrkesbevis eller relevant erfarenhet inom Betong som till exempel Formsnickeri, armering och gjutning.
Lön och anställningsvillkor
Enligt kollektivavtal (byggavtalet).Så ansöker du
A-Staffing Construction sköter rekryteringsprocessen för denna tjänst löpande, urval och intervjuer kommer att ske under annonseringstiden så vänta inte med din ansökan!
Ansök till tjänsten via länken.
Startdatum
Omgående eller enligt överenskommelse.Om företaget
A-Staffing är medlemmar i Byggföretagen, Installatörsföretagen och Almega Kompetensföretagen så du kan vara säker på att du alltid har rätt anställningsvillkor och kollektivavtal. I snart 15 år har vi försett Sverige med duktiga yrkesarbetare på Byggavtalets område.
Som anställd på A-Staffing kan du räkna med vårt engagemang för dig, dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Vår prioritet är öppenhet och tillgänglighet samt din trivsel, hälsa och säkerhet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.
A-Staffing hette tidigare VMP Group, men namnändrades under 2021. Inom kedjan verkar A-Staffing Sweden AB och A-Staffing Construction AB. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6007". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Staffing Sweden AB
(org.nr 556579-5332), https://www.astaffing.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Staffing Construction AB Kontakt
Justyna Ostrowicka justyna.ostrowicka@astaffing.se Jobbnummer
9584071