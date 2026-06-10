Betongarbetare sökes till Göteborg
Bigab Group AB / Betongarbetarjobb / Göteborg Visa alla betongarbetarjobb i Göteborg
2026-06-10
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Bigab Group växer och söker nu erfarna och engagerade betongarbetare till projekt i Göteborgsområdet.
Vi söker dig som trivs i en praktisk roll, har en stark arbetsmoral och vill vara en del av ett team som levererar kvalitet i varje projekt.
Som betongarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom nyproduktion, ombyggnation och anläggningsprojekt. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Formning
Armering
Gjutning
Efterbearbetning av betongkonstruktioner
Vi söker dig som
Har erfarenhet av betongarbete, alternativt annan bygg- eller anläggningsverksamhet
Är självgående, noggrann och ansvarstagande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har ett högt säkerhets- och kvalitetstänk
Är flexibel och har en positiv inställning till arbetet
Meriterande
Yrkesbevis inom betong
Erfarenhet av form- och armeringsarbete
Erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen
Liftkort, fallskydd eller andra relevanta utbildningar
Våra värderingar
På Bigab Group lägger vi stor vikt vid personlighet och attityd. Vi tror på medarbetare som:
Är punktliga och pålitliga
Tar ansvar för sitt arbete
Bidrar med positiv energi
Visar respekt för kollegor och kunder
Har viljan att utvecklas och lära sig nytt
Levererar kvalitet i både stort och småttPubliceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
B-körkort
Svenska eller engelska i tal
Rätt att arbeta i Sverige
Om Bigab Group
Bigab Group är ett växande företag som levererar kompetens och entreprenadtjänster inom bygg, industri, infrastruktur och energi. Vi arbetar långsiktigt med våra kunder och medarbetare och erbjuder en trygg arbetsplats med möjlighet till utveckling.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: rekrytering@bigab.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Betongarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bigab Group AB
(org.nr 556853-6592)
Backa Bergögata 10H (visa karta
)
422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9957326