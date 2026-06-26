Betongarbetare sökes till byggprojekt i Stockholm
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2026-06-26
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STANTA AB söker nu erfarna och ansvarstagande betongarbetare till våra byggprojekt.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Arbetet omfattar olika typer av betongarbeten på byggprojekt, främst i Stockholmsregionen, men resor och tillfälliga uppdrag i andra delar av Sverige kan förekomma.Dina arbetsuppgifter
Formning
Armering
Gjutning
Efterarbete och enklare betongreparationer
Betongarbeten enligt ritning
Övriga förekommande arbetsuppgifter inom betong
Vi söker dig som
Har giltigt arbetstillstånd eller annan laglig rätt att arbeta i Sverige.
Har erfarenhet av betongarbete inom byggbranschen.
Kan läsa ritningar och utföra betongarbeten enligt ritning.
Har kunskap och erfarenhet av formning, armering och gjutning.
Är ansvarstagande, noggrann och punktlig.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Kan kommunicera på svenska eller engelska på en nivå som fungerar i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder
Heltidsanställning.
Lön enligt kollektivavtal och erfarenhet.
Trevlig arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@stanta.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stanta AB
(org.nr 556293-0429), https://stanta.se/betongarbeten/ Jobbnummer
9981078