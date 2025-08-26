Betongarbetare sökes inom betong prefab
Add-Up Bemanning AB / Betongarbetarjobb / Herrljunga Visa alla betongarbetarjobb i Herrljunga
2025-08-26
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Add-Up Bemanning AB i Herrljunga
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
eller i hela Sverige
Söker du nya utmaningar inom industrin där kvalitet, precision och stolthet i hantverket står i fokus? Nu letar vi efter en skicklig gjutare samt en noggrann efterbearbetare till vår verksamhet inom betongprefab. Hos oss får du arbeta med spännande betongprojekt i ett engagerat team - här står arbetsmiljö, samarbete och utveckling i centrum. Vi välkomnar dig som brinner för industriproduktion, gillar att se konkreta resultat av ditt arbete och vill växa i en trygg och trivsam organisation.
Om rollen betongarbetare prefab - Gjutare och EfterbearbetareI dessa roller arbetar du tillsammans i produktionsteamet och är delaktig i hela processen från betonggjutning till färdig bearbetad produkt. Du kommer att hantera armering, formning, betongblandning och utföra gjutning enligt ritningar och instruktioner. Vid efterbearbetningen ansvarar du för att produkten uppfyller kvalitetskraven - slipning, lagning, kontroll och detaljfinish ingår. Vi arbetar utifrån tydliga rutiner och värdesätter säkerhet, ansvarstagande och kvalitet högt.
Typiska arbetsuppgifter för Gjutare/Efterbearbetare inom betongproduktion Förbereda formar och armering inför gjutning av betongelement enligt ritning
Blandning, hantering och gjutning av betongmassa
Övervaka härdning och säkerställa rätt resultat
Efterbearbetning: slipning, lagning, urformning och detaljarbete för slutfinish
Kvalitetskontroller av färdiga produkter och egenkontroll av arbetsmoment
Löpande underhåll av verktyg, maskiner och arbetsplats
Tätt samarbete med kollegor för effektivt produktionsflöde och god arbetsmiljö
Krav och kvalifikationer Erfarenhet av arbete med betong eller liknande industriproduktion är önskvärt
Du kan läsa och följa enklare ritningar samt instruktioner
Vana vid maskinhantering och industriella verktyg
Kvalitetsmedveten, noggrann samt ansvarstagande
God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till en säker och inkluderande arbetsmiljö
B-körkort
Du talar och skriver svenska
Meriterande är erfarenhet från prefab, arbete med armering eller konstruktion. Erfarenhet av truckkörning samt traverskort är också ett plus.
Personliga egenskaper för arbete med betong prefabVi söker dig som är pålitlig, arbetsam och har ett starkt fokus på kvalitet samt säkerhet. Du är lösningsorienterad, flexibel i din arbetsroll och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat. Det är viktigt att du känner stolthet i ditt hantverk och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Att ta eget ansvar och följa rutiner är en självklarhet för dig.
Vi värdesätter våra grundläggande värderingar: Punktlighet, Positivitet, Förberedelse, Arbetsmoral och Engagemang. Tillsammans når vi våra mål!
Anställningsvillkor och ansökningsinformationTjänsterna är heltid och förlagda på dagtid eller 2-skift. Du inleder som inhyrd konsult och för rätt person finns goda möjligheter till fast anställning hos kund. Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsterna? Kontakta Andreas Andersson på telefon 070-549 50 27 eller e-post andreas.andersson@addup.se
.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig och ditt intresse för betong prefab! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Add-Up Bemanning AB
(org.nr 559086-7973), http://example.com Arbetsplats
Addup bemanning Kontakt
Andreas Andersson andreas.andersson@addup.se Jobbnummer
9477253