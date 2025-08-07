Betongarbetare med yrkesbevis till STH Spår och Entreprenad
2025-08-07
Betongarbetare inom järnväg sökes till STH Spår & Entreprenad AB
Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den via mejl.
Om företagetSTH Spår & Entreprenad AB är ett tjänsteföretag inom järnvägsbranschen som grundades 2015 med målet att leverera högkvalitativa tjänster i och kring spårområdet, alltid med kvalitet och kunden i fokus. Vi är en del av Nordisk Bergteknik-koncernen, norra Europas största aktör inom berghantering och grundläggning.
Vi utför projekt i hela landet, med särskilt fokus på Mälardalen, och våra kunder inkluderar Trafikverket, Infranord, Nykvarns Kommun, Implenia, Gävle Hamn, AB Stockholms Spårvägar, RV ALCISA, Strukton Rail, Eltel, Infrakraft, NRC, SWECO Sverige AB, Gnesta Bergbyggare AB och M3 Schakt.
Vi söker nu erfarna betongarbetare för att stärka vårt team och säkerställa att våra projekt fortsätter att hålla högsta standard.
Om tjänstenSom betongarbetare hos oss kommer du att:
Utföra reparationer och förebyggande underhåll på järnväg.
Arbeta med hela processen, från rivning till gjutning.
Delta i planering och genomförande av betongarbete på järnväg.
Säkerställa att betongarbetet utförs enligt högsta standard och givna säkerhetsföreskrifter.
Arbetet är fysiskt krävande och innebär resor, att sova borta, främst inom Mälardalen men även i övriga delar av Sverige.
Önskad profilPubliceringsdatum2025-08-07Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av liknande arbete.
Yrkesbevis att visa upp (certifierad utbildning).
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, enligt krav från Trafikverket.
God fysisk hälsa; läkarundersökning krävs innan anställning.
Vi söker dig som:
Är flexibel när det gäller arbetsuppgifter och arbetstider, och som drivs av att leverera hög kvalitet i ditt arbete. Du är stresstålig och hanterar kritiska situationer med lugn och fokus samtidigt som du har en stark yrkesstolthet och är en prestigelös lagspelare. Du är driven och gillar att prestera under tidspress, men det är lika viktigt att du alltid sätter säkerheten först. Du är en lagspelare och vill stanna på en trygg arbetsplats.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom järnvägsbranschen.Övrig information
Start: Omgående.
Arbetstider: Måndag till fredag, 07:00 till 16:00. Obekväma arbetstider och resor är mycket vanliga.
Placering: Varierande arbetsplatser inom Sverige, främst i Mälardalen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), http://www.tillvaxtbotkyrka.se Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
Linda Tinelius linda@tillvaxtbotkyrka.se Jobbnummer
9449061