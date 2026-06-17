Betongarbetare med erfarenhet sökes.
Bygg och Betong Gruppen Stockholm AB / Betongarbetarjobb / Norrtälje Visa alla betongarbetarjobb i Norrtälje
2026-06-17
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bygg och Betong Gruppen Stockholm AB i Norrtälje
Erfarna betongarbetare sökes
Vi söker nu erfarna betongarbetare för arbete inom bygg- och anläggningsprojekt. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom betongarbeten, såsom formsättning, armering, gjutning och efterbehandling.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Formsättning och armering
Gjutning av betongkonstruktioner
Montering och rivning av formar
Ritningsläsning
Kvalitetssäkring och egenkontroller
Samarbete med övriga yrkesgrupper på arbetsplatsenKvalifikationer
Erfarenhet av betongarbete
Kunskap inom formsättning, armering och gjutning
Förmåga att läsa ritningar
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Lön och anställningsvillkor enligt kollektivavtal
En trygg arbetsplats med god arbetsmiljö
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Möjlighet till långsiktigt arbete och utveckling inom företagetSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: cv@byggbetonggruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bygg och Betong Gruppen Stockholm AB
(org.nr 556865-3371)
Västra Stockholmsvägen 13 A (visa karta
)
762 31 RIMBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9969138