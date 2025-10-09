Betongarbetare JM Region Syd
2025-10-09
JM i Region Syd söker nu erfarna Betongarbetare till våra byggarbetsplatser i Malmö och Lund med omnejd!
Om tjänsten
Som Betongarbetare arbetar du framförallt med stommen i våra nyproduktionsprojekt. Du kommer att arbeta med olika moment, beroende på vilket skede bygget befinner sig i. JM är ett företag som präglas av ett strukturerat arbetssätt vilket också påverkar vår produktionsprocess. Vi har valt en modell som bygger på att vi arbetar enhetligt på alla våra projekt. Detta visar sig bland annat i våra dagliga rutiner, tidplaner samt arbetsmetoder. För att ta tillvara på våra medarbetares kunskaper och erfarenheter arbetar vi också i ett system för att omhänderta förslag på förbättringar. JM har fokus på ordning och reda och lägger stor vikt vid arbetsmiljöarbetet på våra byggarbetsplatser.
Din profil
Vi söker dig som har yrkesbevis som Betongarbetare, känner dig trygg i rollen och har minst 3 års erfarenhet inom yrket. Vi ser att du har erfarenhet inom både armering, gjutning och har goda kunskaper inom ritningsläsning. Det är meriterande om du har erfarenhet av nyproduktion av bostäder. Som person trivs du med ordning och reda och du är positiv och engagerad i ditt arbete. Du bidrar till gruppens fokus och stödjer dina kollegor. Du visar stark drivkraft och beslutsamhet i att nå uppsatta mål och leverera resultat av hög kvalitet. Du tar ansvar och arbetar självständigt, men motiveras samtidigt av samarbete och laganda. Du har B-körkort samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett arbete hos Nordens ledande bostadsutvecklare. Med god lönsamhet har vi varit drivande i att utveckla bostadsmarknaden sedan 1945.
En nyckel till framgång är vårt strukturerade arbetssätt som vi etablerat och utvecklat sedan många år tillbaka. Här behöver du inte uppfinna hjulet, men du blir en viktig del i att ständigt utveckla det. Här finns förutsättningarna för dig att växa både i din yrkesroll och i din kompetens. Hos oss är du med och påverkar hur framtidens samhällen utformas. Här värdesätter vi din kompetens och ditt bidrag och vi arbetar långsiktigt för att främja jämställdhet och mångfald. Vi bidrar till ett samhälle där människors lika värde står i centrum och där olikheter ses som en styrka. Med människan i fokus, ett inbyggt långsiktigt hållbarhetsarbete och genom ständig utveckling skapar vi boenden och livsmiljöer som lägger grunden till ett bättre liv.
Här på JM är du del av ett team, där din kompetens och ditt bidrag är viktigt för att vi ska fortsätta leverera och bli bättre.
Arbetstiden på våra byggarbetsplatser är 06.45-15.45. Tjänsten är tillsvidare med en inledande provanställning på 6 månader.
Kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jesper Åberg 072-465 40 97 alt. jesper.aberg@jm.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen går det bra att kontakta HR Business Partner Christine Sellbjer, 073-023 49 04 alt. christine.sellbjer@jm.se
Ansökan
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
Vill du vara med och forma framtidens samhällen? Välkommen att söka dig till JM - här kan du göra skillnad på riktigt. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JM AB
(org.nr 556045-2103) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9548734