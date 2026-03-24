Betongarbetare inom produktion sökes till S:t Eriks i Angered
2026-03-24
Nu söker vi, på uppdrag av S:t Eriks, en engagerad och noggrann betongarbetare på heltid som vill bli en del av deras produktionsteam och bidra till att leverera produkter av hög kvalitet.
Om produktionen i Hjällbo
I vår fabrik i Hjällbo tillverkas VA-produkter, framför allt rör och brunnsringar, som levereras till kunder runtom i Sverige. Här arbetar cirka 50 medarbetare i en av sex specialiserade fabriker inom vår Division VA. På plats finns också kollegor inom Försäljning, Inköp, Marknad, HR och Logistik - och tillsammans skapar vi lösningar som håller i generationer.
Som betongarbetare ansvarar du för att tillverka och bearbeta betongprodukter med hög precision och kvalitet. I rollen ingår även att underhålla och rengöra utrustning samt att bidra till en säker, strukturerad och välorganiserad arbetsmiljö. Genom ett nära samarbete med dina kollegor säkerställer du att produktionen fungerar effektivt och att våra kunder får produkter av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Utföra gjutning av betong för olika konstruktioner och produkter enligt gällande ritningar och kravspecifikationer.
Ansvara för löpande underhåll och skötsel av utrustning och verktyg för att säkerställa en säker och effektiv produktion.
Aktivt bidra till ökad tillgänglighet, kvalitet och produktivitet i det dagliga arbetet.
Medverka aktivt i företagets förbättringsarbete, främst inom sitt eget arbetsområde och alltid inom Hälsa & Säkerhet
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda på dagtid mån-fre.
DETTA SÖKER VI
Tidigare erfarenhet av betonggjutning och/eller tillverkning av natursten är meriterande, men inget krav. Vi välkomnar även dig som har en stark vilja att lära dig och utvecklas inom området. Det är även meriterande med truckkort, svetsutbildning, travers, lift och liknande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är driven och engagerad i ditt arbete. Du är en lagspelare med god förmåga att kommunicera och samarbeta med kollegor. Vidare är du noggrann och kvalitetsmedveten i dina arbetsuppgifter samtidigt som du trivs med att arbeta i ett effektivt tempo.
Arbetet är fysiskt krävande, och vi ser därför att du trivs med att arbeta praktiskt och använda kroppen i ditt dagliga arbete.
Du behärskar svenska flytande, både i tal och skrift.Övrig information
Vid rekrytering tillämpar vi bakgrundskontroll och drogtester.
Om S:t Eriks
S:t Eriks är en ledande svensk tillverkare och leverantör av betong- och naturstensprodukter till entreprenörer och återförsäljare på den nordiska marknaden för infrastruktur, bygg och landskapsarkitektur. Vi är cirka 550 medarbetare vid fabriker och kontor över hela Sverige och koncernen har en årsomsättning om cirka 1,5 miljarder kronor.S:t Eriks är en delav Volati. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
https://www.studentconsulting.com
424 33 ANGERED
Agnes Sterner goteborg.bluecollar@studentconsulting.com
