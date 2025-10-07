Betongarbetare inom anläggning för tunnelarbete
Worknordic Group AB / Betongarbetarjobb / Stockholm Visa alla betongarbetarjobb i Stockholm
2025-10-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Worknordic Group AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
WorkNordic söker nu efter Betongarbetare inom anläggning för arbete i Stockholms tunnlar.
Vår kund verkar inom mark- och anläggning, bergarbeten och infrastrukturprojekt. Med anledning av en ökad efterfrågan på företagets tjänster behöver vi nu anställa ytterligare Betongarbetare.
Projektet:
Du kommer att arbeta främst inom tunnelprojekt med sedvanliga arbetsuppgifter för en Betongarbetare.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
• Armering*Gjutning
• FormarbeteKvalifikationer
• Du är utbildad inom betong eller har motsvarande arbetslivserfarenhet*Du har minst några års erfarenhet som betongarbetare*Du behärskar arbetsmoment som armering, gjutning och formsättning*Du behärskar svenska i tal och skrift
• Du innehar b-körkort
Har du tidigare erfarenhet av arbete i tunnel är detta mycket meriterande, men inget krav för tjänsten.
Vi erbjuder:
• Avtalsenliga anställningsvillkor*Reseersättning
• Stora utvecklingsmöjligheter internt
• Trevliga och kompetenta kollegor
Arbetsort:
StockholmTillträde
Oktober/november 2025
Omfattning:
Heltid
Vi rekryterar löpande för denna tjänst.
Om du känner igen dig i arbetsbeskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
WorkNordic Group AB Kontakt
Peter Jasiulewicz peter.jasiulewicz@worknordic.se Jobbnummer
9544461