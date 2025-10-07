Betongarbetare inom anläggning för tunnelarbete

Worknordic Group AB / Betongarbetarjobb / Stockholm
2025-10-07


Visa alla betongarbetarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Worknordic Group AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Huddinge eller i hela Sverige

WorkNordic söker nu efter Betongarbetare inom anläggning för arbete i Stockholms tunnlar.

Vår kund verkar inom mark- och anläggning, bergarbeten och infrastrukturprojekt. Med anledning av en ökad efterfrågan på företagets tjänster behöver vi nu anställa ytterligare Betongarbetare.

Projektet:
Du kommer att arbeta främst inom tunnelprojekt med sedvanliga arbetsuppgifter för en Betongarbetare.

Publiceringsdatum
2025-10-07

Dina arbetsuppgifter
• Armering*Gjutning
• Formarbete

Kvalifikationer
• Du är utbildad inom betong eller har motsvarande arbetslivserfarenhet*Du har minst några års erfarenhet som betongarbetare*Du behärskar arbetsmoment som armering, gjutning och formsättning*Du behärskar svenska i tal och skrift
• Du innehar b-körkort

Har du tidigare erfarenhet av arbete i tunnel är detta mycket meriterande, men inget krav för tjänsten.

Vi erbjuder:
• Avtalsenliga anställningsvillkor*Reseersättning
• Stora utvecklingsmöjligheter internt
• Trevliga och kompetenta kollegor

Arbetsort:
Stockholm

Tillträde
Oktober/november 2025
Omfattning:
Heltid


Vi rekryterar löpande för denna tjänst.

Om du känner igen dig i arbetsbeskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Worknordic Group AB (org.nr 556826-1001)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
WorkNordic Group AB

Kontakt
Peter Jasiulewicz
peter.jasiulewicz@worknordic.se

Jobbnummer
9544461

Prenumerera på jobb från Worknordic Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Worknordic Group AB: