Betongarbetare för långsiktigt uppdrag sökes
Add-Up Bemanning AB / Betongarbetarjobb / Vara Visa alla betongarbetarjobb i Vara
2026-01-05
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Add-Up Bemanning AB i Vara
Vi söker nu betongarbetare till ett företag som är en av marknadens främsta aktörer inom branschen.
Är du en glad och positiv person med rätt attityd och inställning?
Här har du då chansen till ett nytt spännande arbete, med varierande arbetsuppgifter.
Arbetet innefattar, formning, armering och gjutning.
Meriterande om du;
• har tidigare erfarenheter ifrån något hantverksyrke.
• arbetat med betong sedan tidigare.
• är en allmänt händig och intresserad hemmasnickare.
Givetvis lägger vi stor fokus på våra 10 beteenden som är:
punktlig, positiv, förberedd, anstränga sig, arbetsmoral, kroppsspråk, energi, passion, öppen för coaching och det lilla extra.
Krav: Körkort och egen bil.
Tjänsten kommer att tillsättas löpande.
Frågor besvaras av Andreas Andersson på tel.nr: 0705-495027 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6031647-1773848". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Add-Up Bemanning AB
(org.nr 559086-7973), https://addupbemanning.teamtailor.com
Terminalgatan 3 (visa karta
)
521 36 FALKÖPING Arbetsplats
Addup bemanning Jobbnummer
9669775