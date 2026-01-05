Betongarbetare för långsiktigt uppdrag sökes

Vi söker nu betongarbetare till ett företag som är en av marknadens främsta aktörer inom branschen.
Är du en glad och positiv person med rätt attityd och inställning?
Här har du då chansen till ett nytt spännande arbete, med varierande arbetsuppgifter.
Arbetet innefattar, formning, armering och gjutning.

Meriterande om du;
• har tidigare erfarenheter ifrån något hantverksyrke.
• arbetat med betong sedan tidigare.
• är en allmänt händig och intresserad hemmasnickare.

Givetvis lägger vi stor fokus på våra 10 beteenden som är:
punktlig, positiv, förberedd, anstränga sig, arbetsmoral, kroppsspråk, energi, passion, öppen för coaching och det lilla extra.
Krav: Körkort och egen bil.

Tjänsten kommer att tillsättas löpande.
Frågor besvaras av Andreas Andersson på tel.nr: 0705-495027

Sista dag att ansöka är 2026-02-28
