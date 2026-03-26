Betongarbetare för betongelementtillverkning i Visby
2026-03-26
Vi söker nu duktiga och drivna betongarbetare till Wisby Byggelement AB i Visby!
Vi är ett gotländskt företag med många års erfarenhet inom tillverkning av betongprodukter. På vår fabrik i Träkumla tillverkas betongelement för nyproduktion av alla sorters byggnationer både för privatpersoner och företag.
Vårt omfattande produktutbud inkluderar väggelement, grundelement, bjälklag, balkonger, pelare, balkar, trappor med mera. Vi erbjuder innovativa helhetslösningar som anpassas efter kundens behov, krav och önskemål.Beskrivning av jobbet
I rollen kommer du att arbeta med formsättning, armering och gjutning av prefabricerade betongelement samt utföra tillhörande efterarbeten. Du kommer att arbeta efter ritningar och vara en viktig del i produktionen. Arbetstiderna kan variera beroende på vilken avdelning du arbetar på i fabriken.Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en lagspelare som uppskattar att arbeta i team. Du är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning samt ett öga för kvalitet.
Vi söker dig som har hög arbetsmoral och en stark drivkraft att göra ett bra jobb. Eftersom arbetet kan innehålla tunga moment är god fysik en förutsättning.
B-körkort erfordras.
Meriterande erfarenheter
Det är en fördel om du har erfarenhet eller utbildning inom:
• Betong eller bygg
• Industri- eller grovarbete
• Armering
• Ritningsläsning
Anställningsform
Provanställning 3 månader
Tjänsten är på heltid med start så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Maila: info@wisbybyggelement.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: info@wisbybyggelement.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wisby Byggelement AB
(org.nr 556429-7405), https://www.wisbybyggelement.se/
Träkumla Tjängdarve 310 (visa karta
)
621 94 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9822191