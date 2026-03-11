Betongarbetare/armerare sökes omgående
Prowork Bemanning AB / Betongarbetarjobb / Malmö Visa alla betongarbetarjobb i Malmö
2026-03-11
Malmö Bemanning & Rekrytering
Prowork är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsbolag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar och är helhetsleverantörer inom Bygg, industri och fastighetsbranschen varifrån vi har gedigen erfarenhet. Kunskap om den bransch vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum. Vi har våra kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm .
Vi söker nu erfarna betongarbetare/armerare till projekt i Skåne!
Nu letar vi efter skickliga och engagerade betongarbetare/armerare som vill bli en del av vårt team!
Har du lång erfarenhet inom betong och armering och trivs med att ta ansvar i ditt arbete? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker dig som har arbetat som betongarbetare/armerare i minst 3 år och som innehar yrkesbevis. Har du dessutom erfarenhet av större konstruktioner och avancerad armering ser vi det som ett stort plus, då flera av våra pågående och kommande projekt kräver just denna kompetens. Du är van vid att arbeta självständigt, kan läsa ritningar och har en god förståelse för arbetsprocessen från start till mål.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
Gymnasial utbildning
Minst 3 års erfarenhet som betongarbetare
Yrkesbevis
Meriterande
Heta arbeten
Mobila arbetsplattformar
Säkra lyft
HLRKörkortskrav
Vad kan vi erbjuda?
Marknadsmässig lön
Kollektivavtal
Trevliga och engagerade arbetskamrater
En trygg och professionell arbetsmiljö
Känner du igen dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
