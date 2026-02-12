Betongarbetare - Norra Stockholm
2026-02-12
Är du en självgående betongarbetare som trivs i lagarbete och vill jobba i ett ackordslag där tempo, kvalitet och yrkesstolthet går hand i hand?
Nu söker vi för kunds räkning självgående betongarbetare till etablerade projekt Norra Stockholm. Här blir du en del av ett sammansvetsat team.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om rollen
Du arbetar främst i stomfasen inom nyproduktion av bostäder och offentliga byggnader. Projekten drivs som premieackord och ni jobbar i lag med tydlig struktur och gemensamt ansvar.
Arbetsuppgifter där du ska vara trygg och självgående:
• Platsgjutna stommar - armera och gjuta väggar med stor- och bostadsform * Lägga, armera och gjuta plattbärlag * Montera prefabtrappor och lägga balkongplattor * Forma och gjuta pelare samt balkar * Klippa och bocka armering * Läsa och förstå armeringsritningar * Stötta vid trä- och snickeriarbeten mellan moment
Vem är du?
Du är en lagspelare som är van att arbeta på ackord. Du förstår vikten av tempo utan att tumma på kvalitet och säkerhet.
Vi tror att du:
• Flertal års erfarenhet av betongarbete inom nyproduktion * Är självgående i armering och gjutning * Kan läsa ritningar obehindrat * Har B-körkort * Talar och skriver svenska
Personlighet väger tungt. Vi söker dig som tar ansvar, håller tider och bidrar till en bra stämning i laget.
Du erbjuds och om Kund
Kund är ett etablerat byggföretag som utvecklar bostäder, skolor, vård- och omsorgsboenden samt kommersiella lokaler. Med stor kapacitet och nära samarbete med kunder levererar man hög kvalitet i varje projekt. Företaget är ISO-certifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och arbetar alltid med ett hållbart helhetsperspektiv.
Genom medarbetarägande och stöd från en större koncern har företaget både starka resurser och lång erfarenhet, vilket gör att man kan leverera trygga, kostnadseffektiva och moderna bygglösningar.
Stabil arbetsgivare med etablerade projekt Ackord där prestation syns på lönen Sammansvetsat lag med yrkesstolthet Långsiktighet - inte bara ett tillfälligt jobb
Det här är en möjlighet för dig som vill in i ett starkt lag och fortsätta utvecklas inom betong.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Norra Stockholm
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Sofie Andersson sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
