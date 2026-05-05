Beteendevetare till skolsocialt team
Markaryds kommun är en naturnära och välskött, småländsk gränsbygd, här växer och utvecklas människor och företag i en kreativ och hållbar miljö. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, besökare och näringsidkare i vår kommun. Samverkan med den ideella sektorn och näringslivet är således en viktig del av vårt utvecklingsarbete.Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla kommunen tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre. Engagemang, tillit, tillsammans - det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar. Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.
Vill du göra verklig skillnad för barn och ungas skolgång? Vi söker nu en engagerad och strukturerad medarbetare till vårt skolsociala team med fokus på att stärka elevers skolnärvaro. Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Som medarbetare i vårt närvaroteam arbetar du främjande, förebyggande och åtgärdande med skolnärvaro. Uppdraget spänner över flera nivåer - från strategiskt arbete i organisationen till nära stöd för enskilda elever och deras vårdnadshavare.
Du kommer att vara en viktig del i samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer för att skapa hållbara lösningar kring problematisk skolfrånvaro.
Du kommer vara anställd av Barn och ungdomssupporten inom AVF men ha din tillhörighet i skolan, i arbetsgruppen Centrala barn- och elevhälsan. Du arbetar tvärprofessionellt med pedagoger, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, psykolog, logoped m.fl. Tjänsten är på skolorna i norra kommundelen. Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med närvarofrågor på organisationsnivå, exempelvis genom att utveckla rutiner, analysera frånvarodata och bidra till skolövergripande strategier
• Stödja skolor på skolnivå i det förebyggande och främjande arbetet kring närvaro
• Arbeta på individnivå med elever med problematisk skolfrånvaro, inklusive kartläggning, stödinsatser och uppföljning
• Samverka med vårdnadshavare, elevhälsa, socialtjänst och andra relevanta aktörer
• Bidra till kompetensutveckling inom området skolnärvaro Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom eller socialpedagog (180hp).
• Minst 1 års erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna inom skola eller socialt arbete
• B-körkort
Meriterande
• God kunskap om problematisk skolfrånvaro och dess orsaker
• Erfarenhet av samverkan mellan olika verksamheter Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Är relationsskapande och har god samarbetsförmåga
• Har ett analytiskt och strukturerat arbetssätt
• Är flexibel och kan växla mellan strategiskt och operativt arbete
• Har förmåga att arbeta självständigt och driva processer framåt
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du bidrar till att fler elever når sin utbildning
• Ett engagerat team med hög kompetens
• Möjlighet att påverka och utveckla arbetet med skolnärvaro Övrig information
Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse, gärna till höstterminens start
För att bli aktuell för tjänsten måste du visa utdrag ur belastningsregistret.
Under rekryteringsprocessen undanber sig Markaryds kommun kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Markaryds kommun
(org.nr 212000-0654)
285 31 MARKARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Barn och elevhälsochef
Elin Hjort elin.hjort@markaryd.se Jobbnummer
9892020