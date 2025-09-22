Beteendevetare till behandlingshemmet Ekeliden
2025-09-22
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Ekeliden tillhör specialistpsykiatrin och är ett vård- och behandlingshem för vuxna kvinnor och män, som har ett skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika och/eller läkemedel. Hos oss arbetar behandlare, KBT-terapeut, läkare, sjuksköterskor, kökspersonal och vårdenhetschef. Ekeliden ligger i Tingsryd 4,5 mil söder om Växjö.
Vi söker nu en ny medarbetare och ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Behandlingen är KBT baserad och utgår från ett lösningsfokuserat perspektiv där klienten själv får formulera problemet. De verksamma metoderna är behandling i grupp, enskilda samtal med behandlare samt utslussning med träning på hemmaplan. Behandlingen är lågintensiv med fyra till fem behandling sessioner per vecka.
Som behandlare är du en i teamet. Du är kontaktperson för klienter och har vårdplanering, uppföljning med mera tillsammans med placerande myndighet. I arbetet ingår enskilda behandlingssamtal samt föreläsning/utbildning för klienterna i grupp. Samtlig personal på Ekeliden är med i den dagliga driften och planering av verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är beteendevetare så som IKM/behandlingspedagog, socionom, socialpedagog eller utbildning som av arbetsgivaren bedöms vara motsvarande. Det är meriterande om du har erfarenhet från missbruks- och behandlingsarbete. Du har god förmåga att möta människor i utsatta situationer samt är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Din värdegrund stämmer väl överens med alla människors lika rättigheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och B-körkort är ett krav.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
ÖVRIGT
