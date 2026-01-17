Beteendevetare (stödpedagog) med sovande jour till Egna Ben Ungdomsvärnet
2026-01-17
Vill du vara en trygg vuxen i ungas vardag och bidra till en stabil boendemiljö? Vi söker nu personal som kan arbeta sovande jour på vårt kollektiva stödboende Ungdomsvärnet. Du kan också komma att bli ett stöd i vår övningsboendeverksamhet och i vår öppenvård, utöver den sovande jouren.
Vilka är vi?
Egna Ben är en omsorgsverksamhet i Stockholm som sedan 2007 har arbetat för att stötta barn, ungdomar och unga vuxna i utsatta livssituationer. På uppdrag av socialtjänsten erbjuder vi olika former av stödboenden, kollektivt boende och träningslägenheter för ungdomar i åldrarna 16-20 år. Vårt mål är att skapa trygghet, stabilitet och utvecklingsmöjligheter genom att kombinera en strukturerad boendemiljö med individuellt anpassade stödinsatser. För de ungdomar som behöver ett mer självständigt boende finns träningslägenheter, där de får möjlighet att stegvis träna praktiska färdigheter och ansvar i vardagen.
Utöver boendeinsatser erbjuder vi öppenvård riktad till både barn, ungdomar och familjer. Genom familjestöd, praktisk hjälp i vardagen och samtalsstöd arbetar vi för att stärka relationer och skapa förutsättningar för långsiktig förändring. Vi samarbetar också med jour- och familjehem för att kunna möta de behov som uppstår när barn eller ungdomar behöver placeras utanför hemmet.
Vår verksamhet vilar på en humanistisk värdegrund där alla människor bemöts med respekt, delaktighet och förståelse för sin livssituation. Vi arbetar kunskapsbaserat och använder evidensbaserade metoder inom exempelvis tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och miljöterapeutiska insatser. Trygghet och struktur är centralt i vårt arbete och vi strävar alltid efter att skapa en förutsägbar och stabil miljö för de ungdomar vi möter.
Egna Ben Ungdomsvärnet har ramavtal med kommuner och regioner i hela landet och bedriver sin verksamhet från kontor och gemensamma lokaler på Södermalm i Stockholm. Våra medarbetare består av socionomer, beteendevetare, socialpedagoger och psykologer med lång erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer. Genom kontinuerlig kvalitetssäkring, handledning och nära samverkan med uppdragsgivare utvecklar vi ständigt vårt arbete för att kunna erbjuda insatser av högsta kvalitet.

Om tjänsten
Som stödpedagog på Ungdomsvärnet har du en viktig roll i att skapa trygghet för ungdomarna under kväll, natt- och morgon. Du fungerar som ett stöd i deras vardag, hjälper till att strukturera rutiner och finns till hands när behov uppstår. Arbetet innebär att du arbetar sovande jour på vårt kollektiva boende och deltar i verksamhetens övriga insatser, inklusive i övningsboenden och öppenvård vid behov. Den sovande jouren sker mellan kl. 23-06.
Du är en stabil och relationsskapande person som kan inge trygghet och förtroende, samtidigt som du kan motivera och vägleda ungdomar i deras steg mot ökad självständighet.

Arbetsuppgifter
• Vara en trygg och närvarande vuxen under kvälls- och nattetid på det kollektiva boendet.
• Väcka ungdomarna på morgonen och stötta dem i att komma igång med dagen, såsom frukost, hygien och skolgång.
• Stötta ungdomar i vardagliga rutiner och trygghet i boendemiljön.
• Hantera eventuella akuta situationer och samarbeta med ordinarie personal kring ungdomarnas behov.
• Dokumentera och återrapportera enligt gällande rutiner.
• Delta i kvalitetsarbetet och förbättring av verksamheten.
• Vara en del av övningsboendeverksamheten genom att stötta ungdomar i att träna på praktiska och sociala färdigheter för självständigt boende.
Om dig
Vi söker dig som har examen från universitet inom beteendevetenskap, psykologi eller socialt arbete/socionomexamen. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med ungdomar under 19 år i minst 1 år. Du ska känna dig trygg med att skapa relationer, sätta gränser och motivera till utveckling. Du har intresse för socialt arbete och en vilja att bidra till en trygg och lärande miljö. Du är flexibel och ansvarstagande i jourarbete.
Meriterande är erfarenhet av arbete i stödboende, träningslägenhet eller liknande miljö, även kännedom om lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och andra näraliggande metoder.
Vi erbjuder
En meningsfull arbetsplats där du får bidra till ungas utveckling och framtid. Du kommer få regelbunden handledning och introduktion i verksamhetens arbetssätt. Vi är ett engagerat team som arbetar efter hörnstenar som trygghet, struktur och långsiktigt förändringsarbete.

Övrig information
Tjänsten är deltid med arbete kvällar, nätter och morgnar i form av sovande jour. Du behöver därför bo i Stockholm. Arbetet kan komma att kombineras med insatser i övningsboendeverksamheten och öppenvård dagtid/kvällstid.
Välkommen med din ansökan genom att skicka utbildningsbevis på att du har examen från högskola/universitet, CV, personligt brev och löneanspråk till aurora@egnaben.se
Vi vill att du lämnar två referenser samt utdrag ur misstankes- och belastningsregistret efter vårt första möte med dig.

Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-02-03
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: aurora@egnaben.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ungdomsvärnet AB
