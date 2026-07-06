Beteendevetare/Socionom till Skolstöd - Utbildningskontoret
Sollentuna Kommun / Socialsekreterarjobb / Sollentuna Visa alla socialsekreterarjobb i Sollentuna
2026-07-06
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Vill du vara med och göra verklig skillnad för elever som behöver det mest? Brinner du för att försöka förstå orsaker till att vissa situationer uppstår på en skola, skapa hållbara lösningar och arbeta nära skolor i komplexa ärenden? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Skolstöd är ett tvärprofessionellt team inom utbildningskontoret i Sollentuna kommun. Vi stöttar kommunens grundskolor i komplexa frågor som kan röra allt från hög frånvaro till särskilt stödprocessen, utmanande och utåtagerande beteenden hos barn och unga.
I teamet arbetar specialister från olika professioner tillsammans såsom, psykolog, specialpedagog samt en socionom för att ge kvalificerat stöd, både i enskilda elevärenden och i utvecklingen av skolornas främjande och förebyggande arbete.Dina arbetsuppgifter
Som beteendevetare/socionom i Skolstöd får du ett viktigt uppdrag att stärka skolornas förmåga att hantera exempelvis:
Elever med hög frånvaro
Elever med utåtagerande beteenden
Psykosocial problematik
Ärenden där flera aktörer behöver samverka
I rollen ingår även att:
Samordna uppdrag och ta fram beslutsunderlag till utbildningsnämnd och ledningsgrupp
Vid behov besvara inkomna politiska motioner
Genomföra utredningar och bidra i viss handläggning
Fokus ligger framför allt på att ge stöd, vägledning och kvalificerad analys till skolpersonal. Detta genom exempelvis observationer, handledning och olika fortbildningsinsatser.
Du kommer bland annat att:
Genom observationer, samtal och underlag ge analysstöd.
Handleda, konsultera och utbilda.
Stötta skolor i att ta fram åtgärder och anpassningar
Arbeta nära rektorer, elevhälsoteam och andra professioner på skolan.
Bidra till samverkan med vårdnadshavare och externa aktörer.
Delta i ett tvärprofessionellt team som arbetar både strategiskt och operativt.
Uppdraget är varierat och kan utvecklas över tid utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis beteendevetare, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig.
Erfarenhet av utredningsarbete.
Erfarenhet av att arbeta med barn och unga i behov av stöd.
God analytisk förmåga och kan hantera komplexa situationer.
Förmåga att kommunicera tydligt med olika yrkesgrupper.
Förmåga till hög flexibilitet och kan anpassa dig till nya situationer och trivs i en föränderlig vardag.
God prioriteringsförmåga.
Det är meriterande om du har erfarenhet från skola, socialtjänst, habilitering, BUP eller liknande verksamhet.
Som person är du:
Strukturerad och självständig
Lyhörd och samarbetsinriktad
Analytisk med god problemlösningsförmåga
Trygg i att skapa förtroendefulla relationer
Du trivs i en roll där du får kombinera specialistkunskap, metodiskt arbete och nära samarbete för att bidra till alla elevers rätt till en fungerande skolgång.Så ansöker du
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs kontroll av utdrag från polisens belastningsregister.
Intervjuer kommer att hålla på plats i kommunhuset i Sollentuna under vecka 33.
Hos oss får du:
Ett meningsfullt arbete där din kompetens gör skillnad
Ett engagerat och tvärprofessionellt team
Varierade arbetsdagar med breda kontaktytor
En arbetsplats där utveckling och nytänkande uppmuntras.
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna kommun Jobbnummer
9992908