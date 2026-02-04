Beteendevetare/Psykolog till Regionhälsan, Sundsvall
Region Västernorrland / Psykologjobb / Sundsvall Visa alla psykologjobb i Sundsvall
2026-02-04
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Regionhälsan är Region Västernorrland samt Sundsvalls kommuns företagshälsovård med uppdrag att vara expertstöd inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, arbetslivsinriktad rehabilitering och kunna beskriva sambandet mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet samt hälsa. Regionhälsan har även uppdraget att erbjuda utbildning inom arbetsmiljöområdet. Vi söker nu en beteendevetare alternativt psykolog till oss!
Som konsult vid Regionhäslan tillhör du ett tvärproffesionellt team för kunder samt en yrkesgrupp med flera erfarna kollegor. Verksamheten består av strax under 30 medarbetare med mottagningar i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Vi möter våra kunde både digitalt och fysiskt, vilket främst sker på konsultens placeringsort. Resor inom länet förekommer också. Som beteendevetare/ psykolog kommer du både självständigt och i multidisciplinära team stödja chefer och anställda inom det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetslivsinriktad rehabilitering. Du ansvarar även för att utveckla verksamhetens metoder och tjänsteutbud. Arbetsuppgifterna är på individ-, grupp- och organisationsnivå ofta i korta intensiva perioder.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Sundsvall.
Beteendevetare/Psykolog till Regionhälsan, SundsvallPubliceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Rådgivning och konsultativt stöd till chefer
Kartläggningar, analys och bedömningar
Samtalsstöd kopplade till arbetsrelaterade problem och rehabilitering
Ansvara och genomföra utbildningar
Akuta arbetsmiljöinsatser som kris- och konflikthantering
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog eller har en beteendevetarexamen
Har dokumenterad erfarenhet av arbete inom systematiskt arbetsmiljöarbete
Har arbetslivserfarenhet inom arbetslivsinriktad rehabilitering, psykosociala arbetsmiljöfrågor på individ-, grupp- och organisationsnivå
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning
Har vidareutbildning mot företagshälsovård, exempelvis magisterprogrammet "Arbete och hälsa" och eller påbyggnadsutbildning inom OBM och BAOU
Har Kris-, Konflikthanteringsutbildning, certifierad organisationskonsult, intresse eller specialitet mot arbets- och organsationspsykologi
Har goda kunskaper om den svenska arbetsmiljölagstiftningen
Har arbetslivserfarenhet från företagshälsovård där du arbetat som konsultativt chefstöd, samtalsstöd individ och utbildning utifrån arbetsmiljölagstiftningen eller annan vilken arbetsgivaren finner bedömer likvärdig
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga: Samarbeta är naturligt för dig, du är utåtriktad och lyhörd i yrkesmässiga sammanhang
Flexibel: Har lätt för att anpassa dig efter omständigheter och ser möjligheter i förändringar
Stabil: Du är lugn, kontrollerad och behåller ett realistiskt perspektiv i situationer
Självgående: Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar samt driver dina processer vidare
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kan kräva att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:017". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Johan Henriksson +4660181976 Jobbnummer
9723628