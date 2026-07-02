Beteendevetare och coach till Östberskolans Elevvärdroll
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2026-07-02
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Beteendevetare med stort engagemang för trivsel & skolnärvaro till Östbergsskolan
Östbergsskolan är en 4-9 skola med 60 medarbetare och med ca 420 elever med tillhörande fritidshem och ligger centralt i Östersund på Frösön. Vi har nära till friluftsliv och natur och med cykelavstånd till Östersunds centrum och andra stadsdelar. Här varvas aktivt friluftsliv med utvecklande arbetsliv, det är nära till jobb, vänner och skola. Östersund är också den expansiva universitetsstaden, där forskning och näringsliv utvecklas tillsammans, samtidigt som nya stadsdelar uppstår och utbuden breddas. Östersund är i spännande utveckling nu, och du är välkommen att växa med oss.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Nu söker vi dig som vill göra skillnad för elever i deras dagliga skoldag. Du kommer att arbeta både individuellt med elever och tillsammans med lärare och elevhälsoteamet för att skapa en länk mellan skolan, hemmet och eleverna. Ditt arbete som elevvärd och närvarocoach kommer att ha ett särskilt fokus på att utveckla och genomföra systematiska, förebyggande och främjande insatser som syftar till att öka elevernas närvaro och trivsel på skolan.
Du blir en del av ett sammansvetsat team av pedagoger och elevhälsopersonal där ni tillsammans planerar för och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ditt uppdrag handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev genom en trygg och tillitsfull miljö. En central del av ditt arbete är att bygga och stärka relationer både mellan skola och hem samt mellan elever och skolpersonal för att öka tryggheten och främja elevers engagemang i skolan.Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta som elevvärd och närvarocoach tillsammans med ytterligare en närvarocoach och två lärar assistenter. Arbetet ska vara främjande och förebyggande i grunden men där du kommer möta upp mer med elever som behöver stöd för att hantera olika livsutmaningar, exempelvis hög frånvaro, psykisk ohälsa eller familjeproblem. Du kommer att erbjuda både individuellt och gruppbaserat stöd för att stärka elevernas välmående, förbättra deras närvaro i skolan och ge dem verktyg för att hantera sociala sammanhang.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Samtal och vägledning för elever med fokus på att öka närvaron och engagemanget i skolan.
Stöd vid sociala problem som kan påverka närvaron, ex konflikthantering.
Samarbete med föräldrar, skolpersonal och externa aktörer för att skapa sammanhållna och effektiva stödinsatser.
Förebyggande och främjande arbete för att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö som uppmuntrar elever att vara närvarande och delta.
Observation och dokumentation av elevers behov, samt identifiering av faktorer som påverkar närvaron.
Samverkan med skolledning, skolans elevhälsoteam och andra aktörer för att utveckla och implementera stödåtgärder som förbättrar närvaron.
Utbildning och rådgivning till skolpersonal för att effektivt stödja elever och förbättra deras närvaro och deltagande.
Aktivt driva frågor som rör elevhälsa, trygghet och närvaro på skolan.
Hålla i skolans elevråd och som del av sitt elevvärdskap möta elever dagligen för relationsutvecklande arbete i skolans Fik, korridorer, klassrum och skolgård.
Vi söker dig
Vi söker dig med en relevant utbildning, exempelvis socionom, beteendevetare, socialt arbete, psykolog, lärare, specialpedagog. Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och socialt stöd, gärna med en bakgrund inom socialt arbete, pedagogik eller annat relevant område. Du kan ha erfarenhet av demokratiskt förankrande arbete och eller projektledande funktioner som grund för ökat engagemang eller trivsel och kultur. Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i skolvärlden eller med ungdomar i socialt stödjande roller. God svenska i tal och skrift är ett krav.
Som person brinner du för att skapa en positiv och utvecklande skolmiljö för alla elever och har en förmåga att arbeta målmedvetet för att öka elevernas närvaro och engagemang i skolan. Som relationsskapande och samarbetsinriktad bygger du förtroendefulla relationer till både elever och kollegor. För att trivas och lyckas i rollen behöver du också vara självständig och trygg i ditt arbete samt stå stadigt i skolans värdegrund. Personlig lämplighet är av stor vikt.
Tjänsten passar dig som vill kombinera socialt arbete med pedagogik och vara med och skapa förutsättningar för elevernas välmående, lärande och närvaro.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Fritzhemsgatan 29 (visa karta
)
832 44 FRÖSÖN Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Morgan Bygdell morgan.bygdell@ostersund.se +46764276235 Jobbnummer
9990355