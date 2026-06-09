Beteendevetare/Kurator till Stadsmissionshälsan

Sörmlands Stadsmission / Kuratorjobb / Eskilstuna
2026-06-09


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Beteendevetare/Kurator med KBT steg 1 till Stadsmissionshälsan och vår nya samtalsmottagning i Eskilstuna.
Vi utökar nu vår Stadsmissionshälsa med en samtalsmottagning och söker dig som vill vara med och möta individer i utsatta grupper.
Om Stadsmissionshälsan
Med Stadsmissionshälsan kan vi erbjuda socialt utsatta grupper den vård de har rätt till men som ibland kan vara svår att tillgodogöra sig inom den ordinarie vården. En mycket viktig del i vårt arbete är att fånga upp patienterna i ett tidigt skede, för att förhindra allvarligare sjukdomstillstånd.
Stadsmissionshälsan är en öppen drop in-mottagning där det inte krävs någon tidsbokning. Alla besök är kostnadsfria. Våra mottagningar finns i både Eskilstuna och Nyköping.


Publiceringsdatum
2026-06-09

Arbetsuppgifter
Arbetet omfattar individuella bedömningar, behandling och vägledning av vuxna patienter på samtalsmottagningen som blir en del av Stadsmissionshälsan som drivs i anslutning till våra öppna mötesplatser i Eskilstuna och Nyköping.

I rollen som beteendevetare/kurator kommer du att möta en bred patientgrupp för bedömning och samtalsstöd. Vanliga sökorsaker är ångestsyndrom, depressioner och stress-/utmattningsreaktioner ofta grundade i trauman. Utöver individuella samtal och bedömningar blir du en brygga mellan patient och primärvården och psykiatrin, vilket även kan innebära att du följer med på vissa besök på dessa instanser.
Då samtalsmottagningen är ny och i projektform kommer du att delta i samtalsmottagningens utvecklingsarbete och utvärdering.
Anställningen motsvarar 20 % av en heltidstjänst.


Kvalifikationer
Vi söker dig som är beteendevetare/kurator och har utbildning inom KBT steg 1. Du har klinisk erfarenhet och kompetens inom diagnostik och samtalsstöd. Tidigare erfarenhet av samtalsbehandling inom primärvård och/eller psykiatri är meriterande.

Vi ser att du är mycket trygg och stabil i din roll, att du är självständig, initiativrik, noggrann och flexibel. Att bygga tillit och att vara förtroendeingivande är a och o för att lyckas i rollen och för att vara framgångsrik i att nå fram till våra besökare. Viktigt är också att du har en god känsla för service och att du har lätt för att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sörmlands Stadsmission, https://sormlandsstadsmission.se
Kyrkans hus, Smörparken (visa karta)
632 20  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Sörmlands Stadsmission

Kontakt
Jenny Ingårda
jenny.ingarda@sormlandsstadsmission.se
0735451309

Jobbnummer
9956000

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