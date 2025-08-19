Beställningsmottagare till Östgötatrafiken i Mjölby!
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Vi söker just nu två personer för tidsbegränsad anställning till Östgötatrafikens beställningscentral.
Varje dag reser cirka 4000 personer i deras beställningstrafik, alltså sjuk- och färdtjänstresor samt resor med närtrafik. Resorna går till och från vårdbesök, arbete eller sociala aktiviteter och är viktiga för personernas hälsa, välbefinnande och för att få en fungerade vardag. Det är på beställningscentralen detta blir möjligt genom att ta emot, planera och samordna resebeställningar och på så sätt bidra till en stor skillnad i vardagen för kunderna.
Östgötatrafikens beställningscentral är beläget i ljusa lokaler centralt i Mjölby, dit du enkelt tar dig med tåg 15 minuter från Motala, 19 minuter från Linköping och under timmen från Norrköping. verksamheten pågår dygnet runt årets alla dagar och arbetspassen är därför fördelade under hela dygnet. När du börjar kommer du få gå ett skräddarsytt introduktion- och utbildningsprogram. Utbildningsstart är 8de September 2025 och utbildningslängd är tre veckor.Arbetsuppgifter
I rollen som beställningsmottagare är du en viktig del av kundresan för personer som reser med färdtjänst och beställningstrafik. Arbetet innebär daglig kontakt med kunder via telefon och e-post, där du hjälper dem att boka, ändra och hantera sina resor. Du arbetar lösningsfokuserat och ser till att varje kund känner sig trygg och väl bemött.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ta emot resebeställningar via telefon och e-post
• Registrera, bekräfta och avboka bokningar i planerings- och bokningssystem
• Bedöma resealternativ utifrån kundens legitimation och gällande regelverk
• Informera om tillämpningsanvisningar och regler för färdtjänst och sjukresor
• Hantera kundärenden i ärendehanteringssystem
• Svara på enklare frågor även utanför det egna ansvarsområdet, samt hänvisa vidare vid behovProfil
För att lyckas i rollen som beställningsmottagare har du en avslutad gymnasieutbildning och några års erfarenhet från kundnära roller, exempelvis inom kundtjänst eller callcenter. Det är en stor fördel om du tidigare arbetat med kundkontakt via telefon där bemötande och samtalsteknik varit i fokus. Du har ett naturligt kundfokus och ett professionellt bemötande som märks i varje kontakt, oavsett om det är med kund eller kollega. Din arbetsstil präglas av effektivitet och lösningsfokus och du tar initiativ samtidigt som du tar ansvar för dina uppgifter.
Din respekt och ditt intresse för andra människor, tillsammans med ett ödmjukt och lyhört förhållningssätt, gör att du lätt skapar förtroende i samtal. Du är trygg i dig själv, har en lugn framtoning och vet när det är dags att sätta tydliga gränser.Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska i tal och skrift. Då tydlig kommunikation är en central del av arbetet, är det viktigt att du har god språklig förmåga. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
