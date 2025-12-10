Beställningsmottagare, sommarvik, Skånetrafiken Serviceresor i Hässleholm
2025-12-10
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en person som har lätt för att kommunicera och en god förmåga att skapa relationer? Har du dessutom en naturlig känsla för att ge bästa möjliga service med ett varmt bemötande? Då kan detta vara tjänsten för dig. Vi söker nu medarbetare för sommarvikariat.
Affärsområde (AO) serviceresor delas in i två delar, sjukresor och färdtjänst och verkar i dagsläget i 26 kommuner. Varje dag reser cirka 6 000 resenärer med våra 450 serviceresefordon. Vi hjälper till att underlätta resandet för personer som annars hade haft svårt att komma till och från vårdbesök, arbete och sociala aktiviteter.
Idag är vi cirka 140 medarbetare på AO serviceresor som hanterar handläggning av färdtjänst, sjukresor, bokning/planering av serviceresor på beställningscentralen, kundnära tjänster samt affär. Inom affärsområdet finns verksamhetspoolen, en resurs-enhet som tillhandahåller medarbetare för att täcka vakanser inom beställningsmottagningen, trafikledningen och kundtjänst. Vi bedriver verksamhet dygnet runt, årets alla dagar.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som beställningsmottagare har du en central roll inom AO serviceresor tillsammans med kollegor, operativ beställningsmottagare och enhetschefer. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att via mejl och telefon ta emot beställningar och boka serviceresor i vårt bokningssystem. Det inkluderar sjukresor, färdtjänstresor, närtrafik och anropsstyrd linjetrafik. Vidare upprätthåller och utvecklar du Serviceresors relationer med våra kunder och samarbetspartners. I din roll arbetar du närmast kunden och har i den kontakten möjlighet att skapa en unik relation.
Hos oss på Skånetrafiken får du utvecklas och växa som medarbetare genom att ta eget ansvar. Samarbete och förståelse för varandras styrkor ökar engagemang och kreativitet. Du behöver ha förståelse för att vi arbetar i en politisk styrd verksamhet, vilket betyder att vi arbetar på uppdrag av politiken och följer deras direktiv och mål. För att du ska kunna inta rollen som beställningsmottagare behöver du ha förståelse och ett gott bemötande till andra människor.
Vårt huvudkontor i Hässleholm ger utrymme till flexibla arbetssätt och tvärfunktionella möten. Här arbetar du aktivitetsbaserat och väljer arbetsstation utifrån dina behov för stunden Vårt huvudkontor ligger i anslutning till centralstationen. Hit reser du enkelt med tåg eller buss från hela Skåne.
Vi bedriver verksamhet dygnet runt, årets alla dagar. I denna rekrytering söker vi dig som vill arbeta morgon, dag och kväll. Arbetstiderna är varierande och förläggs mellan 06:15 och 22:00. Tjänsten innebär även helgtjänstgöring. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en godkänd och avslutad gymnasial utbildning samt goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Du har tidigare erfarenhet av arbete i ett kundnära yrke så som bokningsvärd, kundtjänstmedarbetare eller callcenter. Eftersom vår verksamhet är digital och medför arbete i olika typer av verksamhetssystem är det en förutsättning att du har god datorvana och det är meriterande om du har erfarenhet av att hantera digitala verksamhetssystem. Har du telefoniutbildning med fokus på bemötande och samtalsteknik är det fördelaktigt för tjänsten.
Vi önskar att du har en god förmåga att prioritera och ta egna initiativ. Vidare är det viktigt att du vågar fatta beslut inom ramen för ditt mandat med utgångspunkten att alltid göra det bästa för kunden. Stundtals är det många som ringer till oss och det är därför viktigt att ha en god förmåga att behålla lugnet och tillsammans med dina kollegor ta ansvar för att erbjuda en så bra service som möjligt. Vidare är det av vikt att du kan hantera en stor mängd information samtidigt som du pratar med kund i telefon. Det är även viktigt att du, precis som vi, är en ambassadör för vårt varumärke och våra värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningen inleds med en utbildningsperiod på cirka 23 veckor. Starten för introduktionen anpassas individuellt. Den huvudsakliga arbetsperioden är från maj/juni till augusti, med möjlighet till förlängning därefter.
I denna rekryteringsprocess tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Region Skåne, Skånetrafiken
Sofia Vinjegaard, Enhetschef Sofia.Vinjegaard@skanetrafiken.se
9637807