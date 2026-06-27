Beställningsmottagare Färdtjänst och Taxi
Vellinge Taxi Aktiebolag / Receptionistjobb / Trelleborg Visa alla receptionistjobb i Trelleborg
2026-06-27
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Vellingetaxi söker behovsanställd personal personal till vår växel i Trelleborg
Du skall vara snabblärd och van vid datorer.
Vellinge taxis växel är placerad i Trelleborg Det finns tillgång till goda kollektivtrafik kommunikationer vid arbetsstället för pendling.
Växeln arbetar i grupp mellan 2-4 personer dagtid och 1-3 på kvällstid. Du som söker detta arbete behöver ingen erfarenhet men du skall kunna lära dig saker snabbt. Vi ser även på andra liknade erfarenheter som du kan ha med dig. Vi är huvudsakligen ute efter en duglig personlighetstyp inte bara tidigare erfarenheter är då viktiga.
Vi ser gärna någon som precis avlutat gymnasiet och nu vill pröva på arbetlivet.
Även studenter som vill arbeta halvtid med datorvana efterfrågas för denna tjänst.
Du skall vara en stabil och pålitlig person som har respekt för det ansvar som följer med ditt arbete. Du behöver var välorganiserad och stresstålig.
Du skall samarbeta med andra kollegor och behöver kunna arbeta i grupp med både andra trafikledare samt förare och transportörer.
Du behöver ha en god förmåga att hantera det svenska språket i tal och skrift. Du behöver kunna hantera Engelska på en enklare nivå för att klara av engelskspråkiga kunder.
Du behöver ha förmåga att ha många saker i huvudet samtidigt. Som beställningsmottagare tar du emot kundernas bokningar per telefon men även elektroniskt.
Arbetsredskap är Datorer, Telefonväxel, samt övrig kommunikationsutrustning. Under vissa perioder på dagen krävs stresstålighet för detta yrke.
Lön enligt Callcenteravtalet Unionen kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: jorgen@vellingetaxi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxitelefonist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Taxi Aktiebolag
(org.nr 556334-5379)
Persåkersvägen 17 (visa karta
)
231 62 TRELLEBORG Arbetsplats
Vellinge Taxi AB Jobbnummer
9982076