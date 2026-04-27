Best bemanning rekryterar en vass CNC-operatör till PNM PRO!
2026-04-27
CNC-operatör inom Svarv & Fräs sökes till PNM PRO i Torshälla.
Är du en mångsidig CNC-operatör som rör dig vant mellan både svarv och fräs? Trivs du med att ha helhetsansvar för dina projekt? Då är det dig vi letar efter till vårt team i Torshälla!
Vi på PNM PRO utökar nu styrkan och söker dig som har en bred verkstadsteknisk kompetens. Vi erbjuder en modern maskinpark och en arbetsmiljö där kvalitet och yrkesstolthet står i centrum.
Vi söker en operatör som kan hantera både svarvning och fräsning. Rollen kräver hög självständighet där du förväntas kunna rodda dina arbetspass hela vägen från ritningsläsning till färdig detalj.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Programmering, ställ och körning i både svarv och fräs.
Självständig ritningsläsning och materialval.
Kvalitetskontroll och mätning för att säkerställa att vi håller våra höga krav.
Dagligt underhåll av maskiner och verktyg.Profil
Vi söker dig som är en problemlösare ut i fingerspetsarna. Du har sannolikt arbetat några år i branschen och känner dig trygg med att fatta egna beslut i produktionen.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av både CNC-svarvning och CNC-fräsning.
God vana av styrsystemen Fanuc och Haas.
Förmåga att arbeta helt självständigt utifrån tekniska ritningar.
Ett öga för detaljer och en hög ansvarskänsla.
Anställningsform & Arbetstider
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Två-skift.
Plats: Vår verkstad i Torshälla.
Vi hjälper PNM PRO att växa: Best Bemanning & Rekrytering ansvarar för hela rekryteringsprocessen, men målet är givet - en anställning direkt hos teamet på PNM PRO! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7294245-1967450".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
