Besöksvägledare till Welcome House Skövde
2025-10-21
Welcome House är Skövdes gemensamma mötesplats för turistinformation och inflyttarservice. Här möts människor från när och fjärran - besökare, nya invånare, studenter och företag. Rollen som besöksvägledare är central i detta värdskap. Du är ansiktet utåt, både i den fysiska lokalen och i våra digitala kanaler, och bidrar till att stärka bilden av Skövde som en attraktiv plats att besöka, bo och leva i.
Next Skövde Destinationsutveckling AB är Skövde kommuns destinationsbolag. Vi arbetar med att utveckla och marknadsföra Skövde som plats - för boende och besökare. Welcome House är drivs i samverkan med Skövde kommuns näringslivsenhet.
* Bemanna Welcome House, möta besökare, svara på frågor via telefon och mejl, samt hantera broschyrer, souvenirer och bokningar.
* Ansvara för Info Points skriva avtal, utbilda i värdskap, följa upp samarbeten och utveckla nätverket i Skövde och närområdet.
* Arbeta med kommunikation i våra digitala skärmar (Arena Skövde, Kulturhuset, Turistcenter) och boka utomhusreklam.
* Ha kontakt med evenemangsarrangörer kring biljettupplägg, redovisning och bemanning vid behov.
* Delta i aktiviteter kopplade till inflyttning, som välkomstkvällar, högskolans introduktionsveckor och utdelning av inflyttarpåsar.
* Producera enklare flyers, affischer och material kopplade till Welcome House.
* Ansvara för Internationals Skövde (Facebook) där du informerar våra internationella invånare om evenemang, högtider och upplevelser.
Du arbetar nära kollegor inom både marknadsföring och inflyttarservice, och tillsammans utvecklar ni Welcome House som en öppen och välkomnande mötesplats för alla.Kvalifikationer
Du har en eftergymnasial utbildning inom turism, destinationsutveckling, kommunikation eller besöksnäring. Du trivs i sociala miljöer och brinner för att ge människor en positiv upplevelse.
Vi söker dig som:
* har goda språkkunskaper i svenska och engelska (ytterligare språk är meriterande)
* har god digital kompetens och erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och sociala medier
* är serviceinriktad, utåtriktad och ansvarstagande
* är flexibel och kan arbeta även kvällar och helger vid behov
* är trygg i att tala inför grupper och gillar att samarbeta
Det är meriterande om du har erfarenhet från turistbyrå, evenemang, kundservice eller offentlig verksamhet samt god kännedom om Skövde och Skaraborg.
ÖVRIGT
Vill du vara med och ge människor deras första upplevelse av Skövde?
Vi söker dig som brinner för värdskap, service och mötet med människor. Som besöksvägledare i Welcome House Skövde är du en av de första personerna våra besökare och nya invånare möter. Du hjälper dem att upptäcka, förstå och trivas i Skövde en plats i stark utveckling mitt i Skaraborg. Ersättning
