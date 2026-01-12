Besöksintervjuare Gävle - Det perfekta extrajobbet!
Besöksintervjuare hos Verian
Vi söker personal omgående och anställer allt eftersom. Därför kan tjänsterna vara tillsatta innan ansökningstiden har gått ut.
Vi söker dig som är nyfiken, gillar att träffa nya människor och vill ha ett flexibelt extraarbete. Ditt uppdrag är att intervjua deltagare i deras hemmiljö. I vissa kommuner kan intervjuer förekomma i ditt närområde, i hela kommunen och i angränsande områden.
Vi som anställer dig heter Verian och är en världsledande, oberoende expert på undersökningar, fakta och rådgivning. I Sverige går våra rötter tillbaka till 1954, då hette vi Sifo. Då liksom nu fokuserar vi på att förstå människors tankar, beteende och åsikter.
De svar du samlar in, blir underlag för beslut som kopplar samman beslutsfattare med medborgare, världen över. Tillsammans ger vi kraft åt beslut som formar samhället. Läs mer om oss på www.veriangroup.com/se
Vad jobbet kräver av dig
• Arbetet ställer högsta krav på konfidentiell hantering av information och sekretess.
• En hög grad av integritet. Du besöker människor i deras hemmiljö och tar del av deras åsikter.
• Du håller god ordning och reda på ditt arbetsmaterial.
• Du är bekväm i mötet med nya människor.
• Du arbetar självständigt och strukturerat
• Du tar ansvar och når överenskomna mål inom utsatt tid.
• Du har god vana av digitala skärmar (surfplattor) och att kommunicera via epost.
• Du talar och läser svenska obehindrat.
Att du har körkort och tillgång till bil
Som besöksintervjuare gör du intervjuer med utvalda personer. Du besöker dem i hemmet eller på ett café, bibliotek eller liknande. Du utgår från en färdig lista med namn på utvalda personer som du kontaktar och bokar för en intervju. Intervjun är noggrant utformad och frågorna ställs på exakt samma sätt, av alla som är besöksintervjuare och i alla länder. Svarsalternativen är fasta och frågorna kan ha både nationella och internationella teman. Du hanterar frågor och svar med hjälp av en surfplatta.
Vad vi erbjuder dig
• Ett idealiskt extrajobb som är lätt att kombinera med andra sysselsättningar. Det är du och den du besöker som väljer en tidpunkt för intervjun som passar er.
• Ett trevligt och socialt arbete med stor frihet kring arbetstider.
• Du får kollektivavtalad ersättning per intervju. I ersättningen ingår restid och tid för att boka intervjun.
Det är ett plus om du har
• Gymnasiekompetens
• Vana av intervjuer eller andra kontaktyrken
• Regelbunden tillgång till wifi
